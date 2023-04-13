Движение грузовиков через границу России постепенно восстанавливается

Очереди грузовиков образовались на погранпереходах во вторник, когда российская сторона перестала принимать грузы. По состоянию на полдень среды, на погранпереходе в Нарве своей очереди ждали 198 грузовиков, и пересечение границы было задержано на 45 часов.

В очереди на пограничном переходе Койдула стояли 256 грузовиков, а само пересечение границы было задержано на 51 час.

На погранпереходе Лухамаа в очереди стояли 283 грузовика, а пересечение границы задержано на 50 часов.