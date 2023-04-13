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Движение грузовиков через границу России постепенно восстанавливается

BNS
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Грузовики. Снимок иллюстративный.
Грузовики. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

Движение грузовиков, приостановленное на протяжении последних дней на эстонско-российской контрольной линии, к утру четверга стало частично восстанавливаться.

Очереди грузовиков образовались на погранпереходах во вторник, когда российская сторона перестала принимать грузы. По состоянию на полдень среды, на погранпереходе в Нарве своей очереди ждали 198 грузовиков, и пересечение границы было задержано на 45 часов.

В очереди на пограничном переходе Койдула стояли 256 грузовиков, а само пересечение границы было задержано на 51 час.

На погранпереходе Лухамаа в очереди стояли 283 грузовика, а пересечение границы задержано на 50 часов.

В четверг Налогово-таможенный департамент подтвердил, что движение на погранпереходах Лухамаа и Койдула восстанавливается с раннего утра. В то же время ситуация в Нарве та же, что и раньше, и Российская Федерация продолжает не принимать грузовые перевозки.

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