Расширение полигона Нурсипалу: впавшая в отчаяние cтарейшина волости просит о нейтральном посреднике

«В настоящее время нет понимания и знания правовой основы процесса расширения полигона, поэтому ход процедуры, ее ясность, прозрачность и правовая определенность неизвестны, - написала старейшина волости Рыуге Бритт Вахтер в письме, отправленном 5 апреля. - Это непонятная для самоуправления ситуация, когда на нашей территории независимо от нас планируются мероприятия с далеко идущими последствиями, и нет никакой уверенности в том, может ли, когда и как в этом процессе участвовать самоуправление».

Старейшина волости выразила пожелание уделить особое внимание укреплению партнерского сотрудничества между политиками, государственными органами, Силами обороны, самоуправлениями, общинами, экспертами и другими заинтересованными сторонами в этом сложном вопросе.

«Меня беспокоит тенденция, когда культура дебатов нескладна, а различные заинтересованные стороны заключены в информационные пузыри, воюющие друг с другом, - написала она. - В случае таких крупных изменений решения следует искать коллективно, но опыт самоуправлений и общин, накопленный до сих пор в процессе расширения Нурсипалу, показывает, что информация соответствующего масштаба для государства поступает в основном через СМИ и информационные запросы».

По словам старейшины волости, такой способ общения создал для местного населения ситуацию, когда все, что остается, - это отчаянные попытки донести свою мысль до людей с помощью демонстраций, судебных исков или других крайних мер.