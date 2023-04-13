Видео ⟩ Побег с места аварии обошелся водителю в 12 000 евро

В пресс-релизе страховой компании ERGO описан случай, когда cпециалистам по рассмотрению ущербов оказалось легко вычислить водителя, который врезался в автоматический шлагбаум автостоянки одного таллиннского предприятия. На записи камеры наблюдения соседнего дома отчетливо видно, что водитель грузовика совершил аварию в 7 утра и затем просто уехал. Поскольку видео демонстрирует, что водитель понимал свою вину, страховая компания предъявила ему за причиненный ущерб счет на 12 000 евро. В подобных случаях полиция также возбуждает дело о проступке, и водитель получает наказание в соответствии с законом.

По статистике Фонда дорожного страхования, в 2022 году было суммарно зарегистрировано более 1100 случаев, причиной которых стали неустановленные водители - то есть по три случая в день.

Большинство из них происходят на парковках, где, придя из магазина, детского сада или дома, вы обнаруживаете, что кто-то въехал в вашу машину задним ходом, поцарапал ее, либо повредил дверью. Если причинивший ущерб водитель остается неустановленным, безусловно, большим подспорьем будет наличие у пострадавшей стороны страхования каско, которое компенсирует ущерб. Хотя и в таком случае потерпевшее лицо в некоторой степени страдает, ведь, как правило, ему приходится оплачивать собственную ответственность по каско.