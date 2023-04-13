Генеральный секретарь ЭОК о странном пункте коалиционного соглашения: это отбросит клубы на пять-шесть лет назад

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Эстонии Сийм Суклес подробнее прокомментировал тему в утренней программе Vikerraadio, где отметил, что спортивный сектор в данный момент действительно обеспокоен, но пока еще не впал в черную депрессию – все же есть надежда на то, что этот пункт соглашения будет доработан.

«Если говоритоь о вкладе фирм, занимающихся спортивными ставками, в эстонский спорт, то ежегодно эта сумма составляет максимально три миллиона евро, что является действительно большими деньгами, - сказал Суклес. – Важно то, что вклад этот делается в те дисциплины, которые не получают особо серьезного государственного финансирования – это сектор спортивных игр с мячом. Государство поддерживает молодежный и индивидуальный спорт, тогда как командный спорт получит крайне болезненный удар, если идея, озвученная в коалиционном договоре, будет реализована».

Сийм Суклес также добавил, что ежегодно спонсоры вкладывают в эстонский спорт порядка 50-60 миллионов еврго.

Postimees проанализировал тему, и можно отметить, что хотя руководители клубов очень обеспокоены возможными изменениями, первые признаки все же показывают, что основной акцент в пункте, прописанном в коалиционном соглашении, обещает в большей степени сконцентрироваться на быстрых кредитах.

Но даже если эта информация окажется неверной, то, по словам Тарви Пюрна, заместителя канцлера спортивного сектора Министерства культуры, изменения не будут внедряться до тех пор, пока не будет проведен анализ их воздействия.

«Анализ будет проведен в любом случае, и если влияние изменений будет серьезным, что, я предполагаю, будет именно так, мы обязательно будем говорить о компенсационных механизмах или мерах», — успокоил он спортивное сообщество.

Суклес также выразил надежду на то, что если правительство действительно что-то запретит, они сумеют предложить и что-то взамен.