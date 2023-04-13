На зависть конкурентам ⟩ Количество пассажиров airBaltic увеличилось почти на 80%

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic хочет в этом году увеличить свой оборот до 700 миллионов евро. В начале 2023 года оборот авиакомпании был на 74% выше, чем в предыдущем году, пишет Rus.ERR.
За первые три месяца 2023 года рейсами airBaltic воспользовались 769 600 авиапассажиров, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.
Авиакомпания airBaltic также стремится увеличить количество авиапассажиров до 4,4 млн человек, что позволило бы компании вернуться к ситуации до коронакризиса.
Ключевые слова