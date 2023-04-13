Чт, 13.04.2023
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На зависть конкурентам ⟩ Количество пассажиров airBaltic увеличилось почти на 80%

rus.postimees.ee
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Remo Tõnismäe

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic хочет в этом году увеличить свой оборот до 700 миллионов евро. В начале 2023 года оборот авиакомпании был на 74% выше, чем в предыдущем году, пишет Rus.ERR.

За первые три месяца 2023 года рейсами airBaltic воспользовались 769 600 авиапассажиров, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.

Авиакомпания airBaltic также стремится увеличить количество авиапассажиров до 4,4 млн человек, что позволило бы компании вернуться к ситуации до коронакризиса.

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