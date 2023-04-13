В Эстонии начались поиски 16-летней Алины, которая пропала больше недели назад

Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 4 апреля Алина ушла из дома в Тарту и пропала. Девочка и раньше уходила из дома без предупреждения. Она может находиться в Ряпина или Пыльва.

Рост Алины составляет 158 см, у нее темные длинные волосы. На пропавшей были черные спортивные штаны с надписью Nice, черно-белые кроссовки, черная куртка с капюшоном и водолазка с белыми цветами.

Полиция просит всех, кто видел Алину, или располагает информацией о ее возможном местонахождении, звонить по номеру 112.