После полуфинала Лиги чемпионов волейболистка выпала из окна

СМИ сообщают, что 18-летняя итальянская волейболистка клуба «Новара» Джулия Итума, чемпионка Европы, трагически погибла, выпав из окна стамбульской гостиницы.
Смерть наступила мгновенно – множественные травмы не оставили девушке никаких шансов.
Причина падения в данный момент неизвестна, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Также сообщается, что накануне «Новара» играла в полуфинале Лиги чемпионов с турецким клубом «Эджзаджибаши». Итальянки проиграли со счетом 0:3 и не пробились в финал.
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