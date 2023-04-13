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После полуфинала Лиги чемпионов волейболистка выпала из окна

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Джулия Итума.
Джулия Итума. Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch

СМИ сообщают, что 18-летняя итальянская волейболистка клуба «Новара» Джулия Итума, чемпионка Европы, трагически погибла, выпав из окна стамбульской гостиницы.

Смерть наступила мгновенно – множественные травмы не оставили девушке никаких шансов.

Причина падения в данный момент неизвестна, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что накануне «Новара» играла в полуфинале Лиги чемпионов с турецким клубом «Эджзаджибаши». Итальянки проиграли со счетом 0:3 и не пробились в финал.

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