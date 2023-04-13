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Каллас: переход на обучение на эстонском напрямую связан с безопасностью государства

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Новая коалиция продолжит переход к образованию на эстонском языке, заявила и.о. премьер-министра, председатель Партии реформ Кая Каллас, пишет Rus.ERR.

«Предыдущее правительство приняло решение, которого до сих пор не могло и не решалось принять ни одно другое правительство: мы решили полностью перейти на образование на эстонском языке», – заявила Каллас, выступая в среду перед Рийгикогу.

«Реформа не из дешевых, но она напрямую связана с нашей безопасностью. Общение на одном языке, существование в едином информационном пространстве – это один из лучших способов обеспечить нашу обороноспособность и готовность защищать свою страну», – добавила она.

«Расколотое общество – заманчивая добыча для агрессора, а единство – сдерживающий фактор, который заставит агрессора колебаться, бояться и воздерживаться от нападения», – резюмировала премьер-министр.

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