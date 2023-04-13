Каллас: переход на обучение на эстонском напрямую связан с безопасностью государства

«Предыдущее правительство приняло решение, которого до сих пор не могло и не решалось принять ни одно другое правительство: мы решили полностью перейти на образование на эстонском языке», – заявила Каллас, выступая в среду перед Рийгикогу.

«Реформа не из дешевых, но она напрямую связана с нашей безопасностью. Общение на одном языке, существование в едином информационном пространстве – это один из лучших способов обеспечить нашу обороноспособность и готовность защищать свою страну», – добавила она.