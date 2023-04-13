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Международную ассоциацию бокса покинут США и Великобритания – из-за допуска россиян

rus.postimees.ee
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Перчатки для бокса. Иллюстративное фото.
Перчатки для бокса. Иллюстративное фото. Фото: CANDICE WARD

Как сообщает портал Inside the Games, Федерации бокса Великобритании и США 13 апреля выйдут из Международной ассоциации бокса (IBA). Они создадут новую организацию под названием World Boxing.

Сообщается, что вместе с федерациями бокса из США и Великобритании IBA покинут еще две европейские страны, об этом планируется официально сообщить в четверг.

Такое решение принято в свете того, IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. В ответ на такое решение более десяти стран приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.

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