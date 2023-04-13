Международную ассоциацию бокса покинут США и Великобритания – из-за допуска россиян

Сообщается, что вместе с федерациями бокса из США и Великобритании IBA покинут еще две европейские страны, об этом планируется официально сообщить в четверг.

Такое решение принято в свете того, IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. В ответ на такое решение более десяти стран приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.