Сокращения в Эстонии: работники каких сфер оказались под ударом?

По сравнению с четвертым кварталом 2022 года в первом квартале этого года уменьшилось как количество первичных уведомлений, так и запланированных сокращений: за последние три месяца прошлого года первичные уведомления в Кассу подала 41 компания, сократить хотели 1386 сотрудников.

Последний квартал 2022 года отличался всплеском вторых уведомлений о сокращениях по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда 19 компаний сообщили о сокращении 455 человек. В среднем в прошлом году вторые уведомления о сокращениях подавались в отношении 855 работникам в месяц.

Нестабильное из-за кризисов время

В целом статистика сокращений с 2019 года по первый квартал 2023 года была характерно для кризисного периода относительно нестабильной, как по годам, кварталам, так и по месяцам. На этот период выпали ограничения на бизнес и поездки, введенные из-за пандемии COVID-19, энергетический кризис, сверхбыстрая инфляция и агрессия России против Украины.

В период с 2019 года по первый квартал 2023 года наибольшая квартальная разница в количестве подавших второе уведомление о сокращении и числе сокращенных была между показателями за второй квартал 2020 года и третий квартал 2021 года. Если во втором квартале 2020 года 83 компании подали второе уведомление о сокращениях 2341 сотрудника, то в 2021 году на основании уведомления только 11 компаний уволили 196 сотрудников.