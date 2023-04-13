Сокращения в Эстонии: работники каких сфер оказались под ударом?

По данным Кассы по безработице (далее - Касса), в первом квартале 2023 года 33 работодателя подали в Кассу первое уведомление о сокращении 1210 работников, количество сокращенных согласно второму уведомлению было немного больше: 33 работодателя сокращали 1237 работников. Наибольшее количество сотрудников теряют работу в сфере перевозок и складирования: Ekspress Post и Gobus подали второе уведомление о сокращении в отношении 529 сотрудников.
По сравнению с четвертым кварталом 2022 года в первом квартале этого года уменьшилось как количество первичных уведомлений, так и запланированных сокращений: за последние три месяца прошлого года первичные уведомления в Кассу подала 41 компания, сократить хотели 1386 сотрудников.
Последний квартал 2022 года отличался всплеском вторых уведомлений о сокращениях по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда 19 компаний сообщили о сокращении 455 человек. В среднем в прошлом году вторые уведомления о сокращениях подавались в отношении 855 работникам в месяц.
Нестабильное из-за кризисов время
В целом статистика сокращений с 2019 года по первый квартал 2023 года была характерно для кризисного периода относительно нестабильной, как по годам, кварталам, так и по месяцам. На этот период выпали ограничения на бизнес и поездки, введенные из-за пандемии COVID-19, энергетический кризис, сверхбыстрая инфляция и агрессия России против Украины.
В период с 2019 года по первый квартал 2023 года наибольшая квартальная разница в количестве подавших второе уведомление о сокращении и числе сокращенных была между показателями за второй квартал 2020 года и третий квартал 2021 года. Если во втором квартале 2020 года 83 компании подали второе уведомление о сокращениях 2341 сотрудника, то в 2021 году на основании уведомления только 11 компаний уволили 196 сотрудников.
При сравнении среднего количества вторых уведомлений в месяц за 2019-2022 годы показатели также существенно различаются. В 2019 году уведомление о сокращении было подтверждено для 284 работников, в 2020 году - для 616 работников, в 2021 году - только для 104 работников, в 2022 году - для 285 работников. При этом бросается в глаза, что как месячные, так и квартальные показатели сокращений в 2021 году были стабильно низкими и не сильно отличались от среднемесячного годового уровня.
В 2020 году предприятия, обязанные подать уведомление в Кассу, были сосредоточены в основном в сфере административно-вспомогательной деятельности, что составило 28,4 процента от всех подавших второе уведомление. За ними последовала сфера размещения и общественного питания с 22,4 процентов и обрабатывающая промышленность с 20,1 процентов. В 2020 году наибольшее количество сокращений было зафиксировано в компаниях Hansaliinid, Fleming, TLG Hotell, Widex Eesti, Tumlare Corporation Estonia и Myjar IT.
В 2021 году было сокращено наибольшее количество работников в обрабатывающей промышленности - 29 процентов. 15,5 процента работников потеряли работу в сфере размещения и общественного питания. За ними следует сектор розничной и оптовой торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов с 11,4%. Больше всего сотрудников сократили в ABB, Noorus SPA Hotel, Sagro, Департаменте полиции и погранохраны и Tietoevry Estonia.
В прошлом году на крупных предприятиях было сокращено больше всего работников обрабатывающей промышленности - 49 процентов. За ними следуют административная и второстепенная деятельность с 15,4% и сфера размещения и питания с 6,9%. Больше всего вторых уведомлений вновь подали ABB, а также Majorel Estonia, Axis Tech Estonia, Standard и Repo Vabrikud.
А за первые три месяца этого года 44,8 процента всех сокращенных работников получили больше всего уведомлений из других сфер, т.е. работники в сфере перевозок и складирования. В сфере обрабатывающей промышленности потеряли работу 20,6 процента сокращенных с крупных предприятий, а в сфере административно-вспомогательной деятельности - 14,8 процента. Больше всего сокращений было в Amphenol Connexus, E-Betoonelement, Gobus и Ekspress Post.