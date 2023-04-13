Провокатор, носивший 24 февраля георгиевскую ленточку: хотел посмотреть, как отреагирует полиция

Калле Ломп (55), который в прошлом году был осужден за то, что рисовал Z-символику, сегодня должен был явиться в Харьюский уездный суд из-за совершения им нового правонарушения: 24 февраля он отправился на парад в честь Дня независимости с георгиевской ленточкой.