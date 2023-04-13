Калле Ломп (55), который в прошлом году был осужден за то, что рисовал Z-символику, сегодня должен был явиться в Харьюский уездный суд из-за совершения им нового правонарушения: 24 февраля он отправился на парад в честь Дня независимости с георгиевской ленточкой.
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Провокатор, носивший 24 февраля георгиевскую ленточку: хотел посмотреть, как отреагирует полиция
Ломп привлек внимание полиции 24 февраля в 10 часов утра у Эстонского драматического театра. Согласно обвинению, он нес георгиевский ленточку - символ, поддерживающий или оправдывающий акт агрессии и геноцида со стороны Российской Федерации.
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