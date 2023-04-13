Будущее нашего конькобежца под вопросом – Голландия серьезно осложнила ему жизнь

В соответсвии с решением KNSB, зарубежные спортсмены начиная с сезона 2024/25 больше не смогут тренироваться в лучшее время. Тем самым Мартену Лийву, который входит в состав Team IKO, придется выходить на лед либо рано утром либо вечером, когда лед не самого лучшего качества.

Важно отметить и то, что такое решение не распространяется автоматически на всех зарубежных конькобежцев, а только на тех, кто на чемпионате мира вошел в восьмерку, а на чемпионате Европы – в четверку лучших.

В интервью ERR Лийв сказал, что это решение оказалось сюрпризом и для него, и для его команды.

«Я не мог этого даже предвидеть», - сказал он.

«Пару дней назад говорил с тренером и высока вероятность того, что на следующих Олимпийских играх голландцы захотят собрать максимальное количество медалей и поэтому, вероятно, благодаря этому хотят осложнить жизнь не только мне, но и моему товарищу по команде, который из Бельгии (действующий олимпийский чемпион на массовом старте, чемпион мира и чемпион Европы Барт Свингс – ред.)», - предположил Лийв.

Если на Олимпиаде в Сочи голландцы завоевали 24 медали (8 золотых), то затем количество их наград постоянно снижалось. В Пхенчхане они завоевали лишь 20 медалей (8 золотых), а в Пекине – 16 (8 золотых).

Однако, несмотря на ситуацию, Лийв дал понять, что хочет выступать на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине все же в составе Team IKO.