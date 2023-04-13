Будущее нашего конькобежца под вопросом – Голландия серьезно осложнила ему жизнь

Голландская федерация фигурного катания (KNSB) решила с 2024 года ограничить возможности сотрудничающих с местными командами зарубежных спортсменов. Это решение затронет и нашего лучшего конькобежца Мартена Лийва, завоевавшего в этом году на чемпионате Европы бронзу.
В соответсвии с решением KNSB, зарубежные спортсмены начиная с сезона 2024/25 больше не смогут тренироваться в лучшее время. Тем самым Мартену Лийву, который входит в состав Team IKO, придется выходить на лед либо рано утром либо вечером, когда лед не самого лучшего качества.
Важно отметить и то, что такое решение не распространяется автоматически на всех зарубежных конькобежцев, а только на тех, кто на чемпионате мира вошел в восьмерку, а на чемпионате Европы – в четверку лучших.
В интервью ERR Лийв сказал, что это решение оказалось сюрпризом и для него, и для его команды.
«Я не мог этого даже предвидеть», - сказал он.
«Пару дней назад говорил с тренером и высока вероятность того, что на следующих Олимпийских играх голландцы захотят собрать максимальное количество медалей и поэтому, вероятно, благодаря этому хотят осложнить жизнь не только мне, но и моему товарищу по команде, который из Бельгии (действующий олимпийский чемпион на массовом старте, чемпион мира и чемпион Европы Барт Свингс – ред.)», - предположил Лийв.
Если на Олимпиаде в Сочи голландцы завоевали 24 медали (8 золотых), то затем количество их наград постоянно снижалось. В Пхенчхане они завоевали лишь 20 медалей (8 золотых), а в Пекине – 16 (8 золотых).
Однако, несмотря на ситуацию, Лийв дал понять, что хочет выступать на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине все же в составе Team IKO.
«Я бы хотел находиться в составе группы до следующей Олмипиады и тренер тоже дал понять, что если все же пойдет так, как озвучили, мы сделаем таким образом, что вся команда вместе с нами, то есть мы примем единое решение, будет тренироваться либо рано утром, лмбо вечером – после так называемого «времени профессионального льда». В этом отношении команда очень нас поддерживает и желает мне и бельгийскому коллеге лучшего. Не ощущаю, что остался один», - сказал Мартен Лийв.