В студии Postimees Мария Юферева-Скуратовски: в чем состоят главные недостатки коалиционного договора?

- В политике есть известный принцип, согласно которому новому правительству дают проработать сто дней без критики в его адрес. Кажется, в случае с новым эстонским правительством эта формула точно не сработает, потому что коалиция внесла в договор то, о чем ее участники до выборов - кроме социал-демократов - не говорили. Получается, это правительство можно критиковать даже до его вступления в должность?

- Кая Каллас очень часто говорит в последние дни, что причины того, что госфинансы оказались в неутешительном состоянии, нужно искать в деятельности прошлых правительств. Она настаивает, что непозволительную трату госрезервов начало первое правительство Юри Ратаса, про второе правительство Ратаса она говорит, что дефицит бюджета при нем побил рекорд. Видит ли Центристская партия часть своей ответственности за плохое состояние госфинансов, или же центристы считают эти речи Каллас голословными?

- Министром образования станет Кристина Каллас. Кажется, Партию реформ уже критикуют с правого оппозиционного фланга за то, что она пошла на компромисс с «Ээсти 200», позволив прописать в коалиционный договор, что при переходе на эстоноязычное школьное образование возможен региональный подход, индивидуальный подход к школам, возможны какие-то исключения. Быть может, как раз Центристской партии такие пункты коалиционного договора кажутся достаточно оптимистичными?