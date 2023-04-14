Юферева-Скуратовски: новой коалиции удался только выбор министра образования, все остальное выглядит ужасно

- Я не считаю, что Центристская партия в чем-то виновата. Ведение государственных дел тогда было под контролем, и обвинять сейчас предыдущие правительства в своих нынешних решениях - это выглядит довольно лицемерно. Да, Юри Ратас возглавлял правительство из центристов, EKRE и «Отечества», потом возникло правительство, в которое вошли реформисты и центристы. Потом пришло правительство реформистов, «Отечества» и социал-демократов.
И вот именно во время этого правительства, уже без центристов, и был принят этот закон об увеличении семейных пособий, который произвел для бюджета эффект разорвавшейся бомбы. И если Кае Каллас уже виделось на посту премьера, что дела с бюджетом идут в неправильную сторону, так зачем же тогда принимались такие поспешные решения? Зачем утверждались такие расточительные законопроекты?
Государство не могло потянуть затратные меры, но правительство их принимало, видимо, только лишь для того, чтобы сохранить имевшуюся на тот момент коалицию. Поэтому я предложила бы реформистам посмотреться в зеркало и не обвинять ни в чем предшествующие правительства. Реформисты уже довольно давно находятся у управления государством. Они все видели, и имели все возможности что-то исправить.
Мы живем сейчас в такое удобное время, когда многое можно списать на пандемию, на войну, и даже на центристов. Но это достаточно безответственное поведение.
И еще я хочу обратить внимание на то, что в предвыборную кампанию все кричали о том, что крайне важно будет улучшить положение пенсионеров. Повысить им пенсию до 1100-1200 евро. Но в коалиционном договоре нет ни слова о том, что нужно провести внеочередное повышение пенсий.
Это только подтверждает ощущение, что коалиционный договор писался впопыхах, на коленке, его главной целью было как-то примирить разные стороны. Никакого экономического чуда, которое обещалось, там не просматривается. Просматривается только простое затыкание дыр в бюджете повышенными налогами.
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