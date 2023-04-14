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Юферева-Скуратовски: новой коалиции удался только выбор министра образования, все остальное выглядит ужасно

Павел Соболев
, журналист
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  • Людей разозлил не план повышения налогов, а обман
  • Радует, что новый министр образования не собирается ломать детей об колено
  • Центристы не имеют никакого отношения к опустошению госрезервов

Резкое повышение налоговой нагрузки на жителей Эстонии и на эстонские предприятия, содержащееся в тексте коалиционного соглашения, стало неприятным сюрпризом для значительной части эстонского общеcтва. О том, какие положения коалиционного договора кажутся оппозиции особенно недружественными по отношению к народу, в студии Postimees порассуждала депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

- В политике есть известный принцип, согласно которому новому правительству дают проработать сто дней без критики в его адрес. Кажется, в случае с новым эстонским правительством эта формула точно не сработает, потому что коалиция внесла в договор то, о чем ее участники до выборов - кроме социал-демократов - не говорили. Получается, это правительство можно критиковать даже до его вступления в должность?

- Да, вы абсолютно правы. Я считаю, что вступающее в должность правительство не заслуживает этих ста дней, в течение которых принято не критиковать работу министров.

Ведь формируемое правительство уже нарушило социальный договор. Перед выборами Кая Каллас достаточно надменно заявляла, что налоги не повысятся, сейчас везде ходит этот видеоролик, в котором она призывает читать эту фразу по ее губам. Как мы видим, это оказалось ложью. И мне кажется, что людей возмутил даже не сам факт повышения налогов, людей возмутила именно эта нечестность, с которой велась предвыборная кампания.

Да, я понимаю, что это непопулярная тема. Да, никто не оценит из обычных людей обещание повысить налоги. Однако теперь ситуация выглядит так, что Партия реформ всех обманула и подвела. Потому что Партия реформ долгие годы ассоциировалась и у своих избирателей, и у других жителей Эстонии с тем, что она не считает нужным менять нашу очень понятную и эффективную налоговую систему. Благодаря чему у людей будет налоговая стабильность и чувство уверенности в завтрашнем дне.

И вот мы читаем коалиционный договор и понимаем, что Партия реформ отказалась от своих предыдущих обещаний и установок и решила пойти по пути увеличения налогов. Все это можно было бы как-то спокойно принять, если бы во время предвыборной кампании состоялись бы дебаты на тему повышения налогов. Но реформисты ничего не говорили по налоговой теме. Социал-демократы действительно говорили, что повышение налогов неизбежно, но никак не реформисты.

У людей в итоге все это вызвало шок. Избиратели чисто по-человечески почувствовали себя обманутыми. Сейчас уже все люди понимают, что на самом деле и реформисты, и «Ээсти 200» тоже уже давно понимали, что это повышение налогов неизбежно. Но почему же было не говорить об этом откровенно. Поэтому звучащие сейчас обвинения в наш адрес о том, что это правительства центристов виноваты в дефиците бюджета…

- Я обязательно расспрошу вас об этих обвинениях поподробнее…

- Хорошо, вернемся чуть позже к этой теме. В общем, да, это правительство не заслужило этих ста дней без критики. Особенно с учетом того, что это не какое-то там по-настоящему новое правительство. Реформисты и социал-демократы плавно перетекли в него из старого правительства, попутно бортанув партию «Отечество» и пригласив на ее место в свою компанию «Ээсти 200», партию, впервые зашедшую в парламент.

- Министром образования станет Кристина Каллас. Кажется, Партию реформ уже критикуют с правого оппозиционного фланга за то, что она пошла на компромисс с «Ээсти 200», позволив прописать в коалиционный договор, что при переходе на эстоноязычное школьное образование возможен региональный подход, индивидуальный подход к школам, возможны какие-то исключения. Быть может, как раз Центристской партии такие пункты коалиционного договора кажутся достаточно оптимистичными?

- Это единственный кусочек коалиционного соглашения, который меня порадовал, особенно с учетом новости о том, что министром образования станет Кристина Каллас. Я вижу, что запланированный переход на эстоноязычное школьное образование новый министр собирается осуществлять, не опираясь только лишь на какие-то директивы. Вознкает ощущение, что новый министр в самую первую очередь собирается опираться на реальную обстановку в школах.

Да, действительно, мне очень нравится, что Кристина Каллас говорит, что к школам возможен индивидуальный подход. Если будет видно, что где-то не хватает учителей, что где-то дети просто не тянут, то возможны какие-то послабления.

Также мне очень нравится, что Кристина Каллас четко сказала, что русскоязычных детей продолжат обучать по методике языкового погружения. Отказ от методики языкового погружения был бы огромнейшей катастрофой, потому что невозможно ребенка, который родился и воспитывается в чисто русскоязычной семье, просто взять и бросить в незнакомую языковую среду и начать обучать его на эстонском языке. Причем обучать точно так же, как обучают эстонских детей. Так просто не делается!

Нужно применять совершенно отличную методику, чтобы ребенок вообще что-то усваивал. Да, встречаются какие-то исключительные дети, которых можно поместить в новую языковую среду, и они уже на второй день начинают говорить на новом для себя языке. Такое происходит порой, но это исключения.

И вот у Кристины Каллас в этом отношении есть четкое и взвешенное понимание, что не нужно вот этих детей ломать об колено. Ради достижения какой-то совершенно непонятной «высшей цели».

Кристина Каллас много говорила об этом, в том числе и тут, в вашей студии, и писала тоже. И мне очень хочется верить, что она будет следовать своим убеждениям и выбранным ею направлениям.

Еще мне нравится один момент, о котором я с Кристиной лично смогла поговорить в Рийгикогу. У нее есть планы ввести должность чиновника, который лично будет следить за тем, как происходит обучение детей. Это будет такой своеобразный ментор.

Ведь что у нас происходило все годы с момента восстановления независимости? У нас не было такого института, представитель которого приходил бы в школы и реально смотрел, чему учат детей. Как их обучают эстонскому. Речь вовсе не о том, чтобы приходить и выбирать, как бы наказать того или иного учителя. Речь о том, чтобы установить, есть какой-то толк от того или иного вида обучения, усваивают ли дети что-то, или же нет.

В итоге встречались такие ситуации, когда преподаватель эстонского действительно блестяще знал эстонский язык, или даже был эстонцем, но при этом не владел никакими методиками. Поэтому то обучение, которое он предлгал, приносило очень мало пользы. Очень маленький процент воспитанников такого учителя сдавал язык на B2 по окончании выпускного класса. Кристина Каллас сейчас хочет изменить эту систему и проверять именно то, что усвоили дети. Проверять то, что у детей имеется, что называется, «на выходе».

Мне жаловались некоторые родители, с которыми я встречалась во время предвыборной кампании, на качество обучения. Например, был случай, когда ученик ходил на уроки к одному учителю, и не мог понять, какой предмет ему преподают. Только через полгода он понял, что это был труд. Наверное, это красноречиво говорит об уровне профессионализма этого учителя и об уровне школы.

Но вот что меня сильно огорчило, так это то, что Кристина Каллас четко сказала, что учителя без категории C2 не смогут продолжить работу в школах…

- Наверное, все-таки без С1…

- Да, прошу прощения, разумеется, без С1. К сожалению, так никто пока и не озвучил ответа на вопрос о том, что будет с людьми, которые не смогут выполнить это требование. Мы должны понимать, что это квалифицированные педагоги, учителя с большим опытом. Я думаю, что Министерство образования не должно сбрасывать со счетов этих людей. Обязательно нужно им что-то предложить. Если бы будем разбрасываться ценными педагогическими ресурсами, от этой реформы образования останутся только рожки да ножки.

- Кая Каллас очень часто говорит в последние дни, что причины того, что госфинансы оказались в неутешительном состоянии, нужно искать в деятельности прошлых правительств. Она настаивает, что непозволительную трату госрезервов начало первое правительство Юри Ратаса, про второе правительство Ратаса она говорит, что дефицит бюджета при нем побил рекорд. Видит ли Центристская партия часть своей ответственности за плохое состояние госфинансов, или же центристы считают эти речи Каллас голословными?

- Я не считаю, что Центристская партия в чем-то виновата. Ведение государственных дел тогда было под контролем, и обвинять сейчас предыдущие правительства в своих нынешних решениях - это выглядит довольно лицемерно. Да, Юри Ратас возглавлял правительство из центристов, EKRE и «Отечества», потом возникло правительство, в которое вошли реформисты и центристы. Потом пришло правительство реформистов, «Отечества» и социал-демократов.

И вот именно во время этого правительства, уже без центристов, и был принят этот закон об увеличении семейных пособий, который произвел для бюджета эффект разорвавшейся бомбы. И если Кае Каллас уже виделось на посту премьера, что дела с бюджетом идут в неправильную сторону, так зачем же тогда принимались такие поспешные решения? Зачем утверждались такие расточительные законопроекты?

Государство не могло потянуть затратные меры, но правительство их принимало, видимо, только лишь для того, чтобы сохранить имевшуюся на тот момент коалицию. Поэтому я предложила бы реформистам посмотреться в зеркало и не обвинять ни в чем предшествующие правительства. Реформисты уже довольно давно находятся у управления государством. Они все видели, и имели все возможности что-то исправить.

Мы живем сейчас в такое удобное время, когда многое можно списать на пандемию, на войну, и даже на центристов. Но это достаточно безответственное поведение.

И еще я хочу обратить внимание на то, что в предвыборную кампанию все кричали о том, что крайне важно будет улучшить положение пенсионеров. Повысить им пенсию до 1100-1200 евро. Но в коалиционном договоре нет ни слова о том, что нужно провести внеочередное повышение пенсий.

Это только подтверждает ощущение, что коалиционный договор писался впопыхах, на коленке, его главной целью было как-то примирить разные стороны. Никакого экономического чуда, которое обещалось, там не просматривается. Просматривается только простое затыкание дыр в бюджете повышенными налогами.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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