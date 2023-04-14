Юферева-Скуратовски: новой коалиции удался только выбор министра образования, все остальное выглядит ужасно

И вот мы читаем коалиционный договор и понимаем, что Партия реформ отказалась от своих предыдущих обещаний и установок и решила пойти по пути увеличения налогов. Все это можно было бы как-то спокойно принять, если бы во время предвыборной кампании состоялись бы дебаты на тему повышения налогов. Но реформисты ничего не говорили по налоговой теме. Социал-демократы действительно говорили, что повышение налогов неизбежно, но никак не реформисты.

У людей в итоге все это вызвало шок. Избиратели чисто по-человечески почувствовали себя обманутыми. Сейчас уже все люди понимают, что на самом деле и реформисты, и «Ээсти 200» тоже уже давно понимали, что это повышение налогов неизбежно. Но почему же было не говорить об этом откровенно. Поэтому звучащие сейчас обвинения в наш адрес о том, что это правительства центристов виноваты в дефиците бюджета…

- Я обязательно расспрошу вас об этих обвинениях поподробнее…

- Хорошо, вернемся чуть позже к этой теме. В общем, да, это правительство не заслужило этих ста дней без критики. Особенно с учетом того, что это не какое-то там по-настоящему новое правительство. Реформисты и социал-демократы плавно перетекли в него из старого правительства, попутно бортанув партию «Отечество» и пригласив на ее место в свою компанию «Ээсти 200», партию, впервые зашедшую в парламент.