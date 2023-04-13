Готовим кошельки: сетевая плата, выросшая из-за высоких цен на электроэнергию, не уменьшится, а станет еще больше

В прошлом году Elektrilevi трижды объявляла о повышении цен на сетевые услуги, мотивируя это ростом цен на электроэнергию и потерями в сети. Цена услуги с октября выросла на три процента, с декабря на два процента и с начала года на 13 процентов.

В конце прошлого года, за два дня до Рождества, Elektrilevi OÜ подала еще одно ходатайство в Департамент конкуренции о пересмотре платы за сетевое обслуживание. Среди прочего, они хотели пересмотреть цену электроэнергии на потери в сети, которая на момент ходатайства значительно отличалась от сегодняшней цены, но в то же время ходатайствовали об увеличении сетевых инвестиций, а также затрат на обслуживание и ремонт, сказала руководитель регулирующей службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб.

Производство продолжается, и в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Департамент конкуренции должен принять решение по ходатайству в течение 90 дней. В то же время срок рассмотрения производства передвигается, если Департаменту конкуренции не была предоставлена ​​запрошенная им информация, и поэтому департамент не может назвать точную дату принятия решения.