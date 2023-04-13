В прошлом году Elektrilevi трижды повышала плату за сетевое обслуживание, ссылаясь на высокие цены на электроэнергию, но снижение цен на электроэнергию не вызвало снижения платы за сетевое обслуживание. Наоборот - Департамент конкуренции уже четвертый месяц рассматривает поданное предприятием ходатайство о повышении цен.
Готовим кошельки: сетевая плата, выросшая из-за высоких цен на электроэнергию, не уменьшится, а станет еще больше
В прошлом году Elektrilevi трижды объявляла о повышении цен на сетевые услуги, мотивируя это ростом цен на электроэнергию и потерями в сети. Цена услуги с октября выросла на три процента, с декабря на два процента и с начала года на 13 процентов.
В конце прошлого года, за два дня до Рождества, Elektrilevi OÜ подала еще одно ходатайство в Департамент конкуренции о пересмотре платы за сетевое обслуживание. Среди прочего, они хотели пересмотреть цену электроэнергии на потери в сети, которая на момент ходатайства значительно отличалась от сегодняшней цены, но в то же время ходатайствовали об увеличении сетевых инвестиций, а также затрат на обслуживание и ремонт, сказала руководитель регулирующей службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб.
Производство продолжается, и в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Департамент конкуренции должен принять решение по ходатайству в течение 90 дней. В то же время срок рассмотрения производства передвигается, если Департаменту конкуренции не была предоставлена запрошенная им информация, и поэтому департамент не может назвать точную дату принятия решения.
«В ходе производства компании Elektrilevi было отправлено несколько запросов для получения информации относительно затрат на обслуживание электросети, сделанных и запланированных инвестиций в сеть, а также цены на электроэнергию, - сказала Хааб. - Мы ждем от сетевого предпринимателя дополнительную информацию для принятия решения о согласовании платы за сетевое обслуживание, и не исключено, что предоставленный предприятием ответ может еще нуждаться в дополнении».
По словам Хааб, несмотря на время, прошедшее с момента подачи ходатайства, и изменившуюся ситуацию, Департамент конкуренции учитывает последние изменения на рынке электроэнергии.
Сетевые потери - ерунда
По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, сетевая плата должна покрывать необходимые расходы, инвестиции и регулируемую производительность. По его словам, плата за сетевое обслуживание состоит из 30 процентов сетевых услуг Elering, 19 процентов инвестиций, 20 процентов расходов на деятельность, шести процентов производительности и 26 процентов стоимости потери сети.
«Повышение платы за обслуживание сети в прошлом году было полностью связано с повышением цен на электроэнергию», - подтвердил Хярм.
Согласно методике, стоимость электроэнергии отражается в сетевой плате исходя из средней цены на электроэнергию за предыдущие 12 месяцев, и, кроме того, изменение сетевой платы вступает в силу с уведомлением не менее чем за три месяца.
В связи со значительным увеличением оставшихся затрат, таких как обслуживание и ремонт электросети, устранение неисправностей и значительный рост инвестиций в 2022 году и продолжающихся в 2023 году, они в конце 2022 года подали в Департамент конкуренции материалы для оценки обоснования измененных затрат, пояснил Хярм.
На данный момент Elektrilevi довела процент потерь в сети до четырех процентов, что, по словам Хярма, уже фактически является минимумом.
Цена сетевого обслуживания выросла из-за стоимости электроэнергии
Плата за сетевое обслуживание с 1 января 2023 года меняется в среднем на 13 процентов и это в связи со значительным ростом цены на электроэнергию.
Сетевая плата с 1 декабря 2022 года изменилась в среднем на два процента и это в результате почти 14-процентного повышения цены на электроэнергию.
Сетевая плата с 1 октября 2022 года изменилась в среднем на 3%. Причиной повышения цен является 27-процентный рост цены на электроэнергию.
Источник: Elektrilevi