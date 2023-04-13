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Еще одна пропавшая: в Таллинне ищут 16-летнюю девушку

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Пропавшая 16-летняя Геттер.
Пропавшая 16-летняя Геттер. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Геттер, которую уже два дня не видели родители.

Геттер не была ни в школе, ни дома уже два дня. В последний раз ее видели вчера в центре Таллинна, вблизи торгового центра Viru. Телефон девушки выключен. Геттер еще никогда так не сбегала.

Геттер высокая, около 170см. У нее черные волосы с белыми прядями. Геттер одета в коричневую куртку с пятнами темных цветов, белую водолазку, темные брюки и белые кроссовки. Когда она вышла из дома, у нее были черные наушники Sony и черный рюкзак с логотипом Vans. Девушка использует красный iPhone 14 с розовым анимированным чехлом.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Геттер, просят позвонить по номеру 112.

Напомним, что ранее сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Тарту 16-летней Алины. Подробнее читайте здесь.

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