Горуправа Кохтла-Ярве заподозрила спортклуб в самовольном использовании личных данных

Городская управа Кохтла-Ярве инициировала надзорное производство, так как подозревает, что местное спортивное общество «Калев» самовольно использовало личные данные детей, занимающихся плаванием, чтобы получить поддержку от города.
Утрату доверия к спортивному клубу «Кохтла-Ярве Калев» городская управа усматривает в том, что руководитель спортивного клуба самовольно использовал личные данные занимающихся плаванием детей без согласия их родителей и зарегистрировал детей в спортивном регистре в списке Клуба водных видов спорта спортклуба «Калев» с целью получения субсидии как от города Кохтла-Ярве, так и Фонд Спортивного обучения и информации.
Пресс-секретарь Кохтла-Ярвеской горуправы Надежда Пахка сообщила, что спортивный клуб «Калев» заявку на получение подушной субсидии подал в город еще в конце прошлого года. «Когда городской бюджет был утвержден, мы обнаружили, что там не все сходится. Один тренер и вместе с ним 50 детей перешли в другой клуб. Когда дети с 1 апреля оказались в другом клубе, их родители обнаружили, что дети состоят на учете в двух клубах, в том числе и в "Калеве". Тут и возникло сомнение, - сказала Пахка. - Поскольку неизвестно, на скольких детей город должен выделить деньги, необходимо провести надзорное производство».
Соответствующие заявления и обращения с документальными подтверждениями о несанкционированном использовании личных данных детей родители направили в Департамент полиции и погранохраны, Эстонский союз плавания, Фонд спортивного обучения и информации, а также в горуправу Кохтла-Ярве.
Процедура надзорного производства будет проведена, и решение о заключении или отказе от заключения договора с местным спортивным обществом «Калев» будет принято не позднее 16 мая.
Городская управа опровергла сообщения о том, что спортивные клубы города были лишены городского финансирования в течение четырех месяцев. «Субсидии за январь были выплачены спортивным клубам 28 декабря. Из-за задержки с составлением бюджета, который по закону должен быть принят не позднее 31 марта каждого года, клубы не получили всю сумму финансирования на год сразу в начале года, но в середине марта городской совет издал распоряжение о распределении основных выплат клубам за февраль и март», - сообщили в горуправе. 11 апреля управа утвердила распределение спортивных субсидий на год всем спортивным клубам города, кроме «Калева».
Городская управа Кохтла-ярве также опровергла информацию о расторжении договора аренды дорожек бассейна между спортивным центром «Виру» и спортивным клубом «Калев». «В связи с тем, что в конце марта спортивный клуб "Калев" покинули 50 спортсменов, спортивный центр «Виру» предложил спортивному клубу "Калев" внести изменения в договор и сократить срок аренды бассейна, так как дорожки бассейна не используются. Руководитель спортивного клуба отказался. В настоящее время срок действия старого контракта истекает в конце мая, а некоторые дорожки бассейна не используются по несколько часов в день», - сказали в управе.