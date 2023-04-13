Горуправа Кохтла-Ярве заподозрила спортклуб в самовольном использовании личных данных

Утрату доверия к спортивному клубу «Кохтла-Ярве Калев» городская управа усматривает в том, что руководитель спортивного клуба самовольно использовал личные данные занимающихся плаванием детей без согласия их родителей и зарегистрировал детей в спортивном регистре в списке Клуба водных видов спорта спортклуба «Калев» с целью получения субсидии как от города Кохтла-Ярве, так и Фонд Спортивного обучения и информации.

Пресс-секретарь Кохтла-Ярвеской горуправы Надежда Пахка сообщила, что спортивный клуб «Калев» заявку на получение подушной субсидии подал в город еще в конце прошлого года. «Когда городской бюджет был утвержден, мы обнаружили, что там не все сходится. Один тренер и вместе с ним 50 детей перешли в другой клуб. Когда дети с 1 апреля оказались в другом клубе, их родители обнаружили, что дети состоят на учете в двух клубах, в том числе и в "Калеве". Тут и возникло сомнение, - сказала Пахка. - Поскольку неизвестно, на скольких детей город должен выделить деньги, необходимо провести надзорное производство».