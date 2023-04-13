Будущая правительственная коалиция придумала, как, убавив от доходов у более богатых самоуправлений, отдавать больше бедным. Самоуправления скептически относятся к этому плану.
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Смелый план правительства: брать деньги у богатых самоуправлений и отдавать их более бедным
Будущий Министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-Демократическая партия), объяснявший необходимость изменения модели доходной базы в передаче «Ministri närviproov», утверждал, что теми регионами, где постоянно становится больше рабочих мест, а, значит, растут поступления подоходного налога, и куда переезжают молодые семьи, являются прежде всего окрестности Харьюмаа, Таллинна и Тарту. «Неравенство между регионами Эстонии только усугубляется».