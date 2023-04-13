Смелый план правительства: брать деньги у богатых самоуправлений и отдавать их более бедным

Будущий Министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-Демократическая партия), объяснявший необходимость изменения модели доходной базы в передаче «Ministri närviproov», утверждал, что теми регионами, где постоянно становится больше рабочих мест, а, значит, растут поступления подоходного налога, и куда переезжают молодые семьи, являются прежде всего окрестности Харьюмаа, Таллинна и Тарту. «Неравенство между регионами Эстонии только усугубляется».

В настоящее время формула базы доходов органов местного самоуправления такова, что самоуправления получает почти 12 процентов подоходного налога с физических лиц от налогооблагаемого валового дохода всего населения (за исключением доходов от пенсий, дивидендов и продажи имущества). Еще немного местные самоуправления получают от подоходного налога, выплачиваемого с пенсий.