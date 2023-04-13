Фото ⟩ Постоянная посетительница магазина выиграла автомобиль

Домашний магазин Раи Кестер - Rebase Coop, расположенный у дороги Пыльва-Тарту. «Хорошо, что у нас остался наш деревенский магазин, я могу купить там все, что мне нужно», - сказала она. Однако, когда дело доходит до города, она всегда посещает в торговом центре Kvartal магазин Maksimarket, рядом с которым ей и передали выигранный автомобиль. «Если приезжаешь в город, здесь стоит сделать покупки», - сказала победительница розыгрыша автомобиля.

По словам Раи Кестер, она умеет водить машину, но у нее нет водительских прав. Когда-то она ездила на работу на хлебозавод в Тарту на велосипеде. Даже сейчас в деревенский магазин она ездит на велосипеде.

Однако выигранный автомобиль из-за отсутствия водительских прав не будет простаивать перед домом. Победительница в свою очередь передала ключи от машины дочери соседки, которая повезла на машине новую владельцу домой и пообещала в будущем возить Раю. На вопрос, оставит ли Рая Кестер машину или снимет наклейки Coop и выставит на продажу, был дан конкретный ответ: «На продажу? Нет, я оставлю ее себе», - сказала деловитая дама.

Раньше ей не везло в лотерее. «У меня не очень счастливая рука, на прошлой неделе я купила лотерейный билет Bingo loto за четыре евро и выиграла два евро», - сказала Рая Кестер.

Получивший перед центром Kvartal нового владельца Toyota RAV4 стал 52-м автомобилем, который центральный кооператив Coop разыграл среди покупателей. Ранее Coop разыграл в Тартумаа три автомобиля: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, а также еще один Toyota RAV4.