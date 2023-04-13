Союз многодетных семей – Кае Каллас: отбирать у детей дотации это подло

Содержание нового коалиционного соглашения шокирует, оставлять семьи и детей без поддержки и лишать их уверенности в завтрашнем дне - это жестоко и подло, говорится в публичном обращении Эстонского союза многодетных семей, направленном премьер-министру Кае Каллас.
По словам главы Союза многодетных семей Ааге Ыунап, суббота прошлой недели навсегда останется в памяти многодетных семей, поскольку именно тогда стало известно о соглашении партнеров по будущей коалиции, формирующих новое правительство. «Его содержание, мягко говоря, ошеломляет. Ваши избиратели не могли предвидеть такого масштабного повышения налогов и отмены того, что уже было обещано народу. Демограф, профессор Эне-Маргит Тийт сказала, что лучшая семейная политика - это ничего не урезать, а только добавлять», - сказала Ыунап.
Как отмечает союз, от нового соглашения больше всего пострадают семьи, в которых родители получают среднюю заработную плату - и это в то время, когда страна страдает от самой высокой инфляции за всю историю, от высоких цен на продукты питания и на предметы первой необходимости, от цен на энергию и неподъемных жилищных кредитов.
«Уважаемый премьер-министр, в Эстонии проживает 259 338 детей, и все они со своими семьями все еще верят, что могут положиться на вас как на главу правительства. Вы женщина, которая публично обещала держать всех нас в своих надежных руках. Но сегодня многодетные семьи этого не чувствуют. Не подводите наших детей, потому что ошибки, сделанные за счет доверия семей, необратимы, и однажды утраченное доверие уже невозможно восстановить. Доверие можно потерять только один раз», - говорится в обращении к Кае Каллас.