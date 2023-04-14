Сколько стоит TikTok, и почему его нельзя даже чиновникам Эстонии

«Ежегодно сотрудники госканцелярии освежают свои знания о кибербезопасности и кибергигиене, рабочий компьютер и рабочий телефон предназначены для использования только в рабочих целях и возможности загрузки в них определенных приложений ограничены. В зависимости от характера работы и уровня доступа к тем или иным материалам сотрудники госканцелярии проходят также дополнительное обучение и инструктаж в сфере безопасности, - отметила Евгения Вяря. - Если сотрудник госканцелярии намерен использовать личный аккаунт в социальных сетях для публикаций на темы, связанные с его профессиональной деятельностью, он всегда может попросить совета у сотрудников коммуникационного бюро правительства о том, как соблюсти баланс между личным и профессиональным».

Привычки сопротивления

«У меня есть аккаунт в TikTok, куда я иногда выкладываю видеоролики, связанные со своей работой, - меж тем рассказала Rus.Postimees член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. - Основной платформой является Facebook и Instagram». Политик пояснила, что в этом вопросе доверяет ИТ-службе Рийгикогу. «Если не видят проблемы в том, что депутаты могут иметь приложение TikTok, то, соответственно, они взвесили риски, - пояснила она. - Никто ко мне из ИТ-поддержки не обращался с рекомендацией удалить приложение из-за повышенных рисков безопасности».

Ох, Китай!

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Соцсеть появилась в 2018 году, сейчас приложение имеет более миллиарда пользователей в 150 странах. Уже в первый год начала работы TikTok уличили в незаконном сборе данных детей до 13 лет, без согласия на то их родителей. Разработчиков оштрафовали на 5,7 миллиона долларов. До осени 2019 года TikTok собирал уникальные данные с мобильных устройств, которые позволяли приложению отслеживать пользователей в интернете, обходя при этом меры защиты конфиденциальности ОС Android.

В 2022 году ByteDance, владеющая TikTok, по данным Financial Times, получила рекордную прибыль и впервые в истории обогнала Tencent и Alibaba. Прибыль компании выросла до 25 млрд долларов, ее рост составил 79%.