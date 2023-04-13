В полиции владельцев ждут велосипеды, телефоны и даже оружие

С начала этого года в Тартуском отделении полиции оказались на хранении четыре мобильных телефона, пять велосипедов, два комплекта ключей, один бумажник, одни наручные часы, одна пила и две спортивные сумки. За тот же период на хранение в полицию попали двенадцать единиц оружия или частей оружия. Список оружия очень разнообразен. Есть даже немецкий армейский пулемет MP35 времен Второй мировой войны.

Руководитель службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь сказал, что хранящееся на складе оружие в основном было найдено в старых домах. «Полиция обязана публично объявить о найденном оружии», - пояснил Рейнталь. Он добавил, что также бывают случаи, когда владелец оружия скончался, а оружие нашли его родственники, которые сдали его в полицию.

Представительница Тартуского отделения полиции Лийвика Суйсте сказала, что все сданное на хранение оружие приобретет владельцев. Лицо, нашедшее оружие, или владелец дома, в котором оно было найдено, будут зарегистрированы как собственники. Поэтому нет такого варианта, чтобы оружие осталось без хозяина.

«Если владелец найденного оружия или боеприпасов не установлен в течение шести месяцев со дня публичного извещения, нашедший имеет право забрать найденное оружие и боеприпасы, если не установлено, что оружие ранее использовалось для незаконной деятельности, - пояснила Суйсте. - Нашедший должен решить, что он будет делать с оружием в течение трех месяцев. Если нашедший не примет решение в течение трех месяцев, государство экспроприирует оружие».