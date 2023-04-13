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Мероприятия по случаю Дня Европы будут перенесены от МИДа на площадь Вабадузе

rus.postimees.ee
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Площадь Вабадузе.
Площадь Вабадузе. Фото: Jaanus Lensment

В связи со строительными работами в Таллинне мероприятия по случаю Дня Европы, 9 мая, будут перенесены от министерства иностранных дел на площадь Вабадузе.

По словам канцлера министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, это временное изменение в связи с проводимыми в центре Таллинна масштабными строительными работами по прокладке новой трамвайной линии. «Мы очень гордимся нашей возрожденной традицией – проводить концерт перед министерством иностранных дел. К сожалению, в этом году мы вынуждены временно переехать на площадь Вабадузе, поскольку не можем остановить всю городскую жизнь своим концертом», - сказал Всевиов.

Он также добавил, что в следующем году всех снова приглашают на площадь Исланди перед зданием министерства иностранных дел на концерт ко Дню Европы. «Несмотря на новое место, концерт в этом году будет таким же классным, и мы приглашаем всех 9 мая на площадь Вабадузе».

По случаю Дня Европы мероприятия будут проходить по всей Эстонии. Мероприятия на площади Свободы начнутся уже в 15 часов, когда вместе с представительством Европейской Комиссии в Эстонии и посольствами иностранных государств начнется программа «Таллинн - зеленая столица Европы 2023». День завершится бесплатным для всех концертом в честь Дня Европы, который начнется в 18 часов.

На концерте выступят представлявшая Украину на Евровидении в прошлом году и победившая на конкурсе группа Kalush Orchestra, Танель Падар и Стефан.

Концерт проводят министерство иностранных дел, государственный центр вспомогательных услуг, город Таллинн, представительство Европейской комиссии в Эстонии и представительство Европейского парламента в Эстонии. Мероприятия по случаю Дня Европы софинансируются Европейским cоюзом.

Больше информации здесь.

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