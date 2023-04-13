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Норвегия высылает 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве России в Норвегии

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Посольство России в Осло.
Посольство России в Осло. Фото: ANNIKA BYRDE

В четверг Норвегия объявила о высылке 15 сотрудников разведки, работавших в российском посольстве в Осло.

Посольство осудило это решение и пообещало принять ответные меры.

«Пятнадцать шпионов занимались деятельностью, не соответствующей их дипломатическому статусу», - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, добавив, что они уже объявлены нежелательными лицами и должны немедленно покинуть страну.

Хюитфельдт сообщила на пресс-конференции, что их деятельность уже некоторое время находилась под наблюдением, но не уточнила, чем именно они занимались.

«Реакция резко негативная», - сообщил AFP по электронной почте представитель российского посольства Тимур Чеканов.

«Это еще один крайне недружественный шаг, за которым последуют ответные меры», - добавил он.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что решение было принято в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая усилила разведывательную угрозу со стороны России.

Спецслужбы Норвегии неоднократно указывали на Россию и Китай как на ключевые разведывательные угрозы. Норвегия, член НАТО, имеет 198-километровую границу с Россией.

В апреле 2022 года, через несколько месяцев после нападения России на Украину, Норвегия, как и ряд других европейских столиц, выслала трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В ответ Россия выслала трех норвежских дипломатов.

Хюитфельдт подчеркнула, что, несмотря на высылку, «Норвегия желает поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, и российские дипломаты приветствуются в Норвегии».

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