Норвегия высылает 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве России в Норвегии

Посольство осудило это решение и пообещало принять ответные меры.

«Пятнадцать шпионов занимались деятельностью, не соответствующей их дипломатическому статусу», - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, добавив, что они уже объявлены нежелательными лицами и должны немедленно покинуть страну.

Хюитфельдт сообщила на пресс-конференции, что их деятельность уже некоторое время находилась под наблюдением, но не уточнила, чем именно они занимались.

«Реакция резко негативная», - сообщил AFP по электронной почте представитель российского посольства Тимур Чеканов.

«Это еще один крайне недружественный шаг, за которым последуют ответные меры», - добавил он.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что решение было принято в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая усилила разведывательную угрозу со стороны России.

Спецслужбы Норвегии неоднократно указывали на Россию и Китай как на ключевые разведывательные угрозы. Норвегия, член НАТО, имеет 198-километровую границу с Россией.

В апреле 2022 года, через несколько месяцев после нападения России на Украину, Норвегия, как и ряд других европейских столиц, выслала трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В ответ Россия выслала трех норвежских дипломатов.