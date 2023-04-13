Сторонники Ратаса хотят отменить съезд

«Мы считаем, что с точки зрения развития партии было бы целесообразнее сначала провести широкое обсуждение и компетентный анализ причин, по которым результаты партии на последних парламентских выборах оказались такими, какими они были, и что из этого можно извлечь и можно сделать лучше в будущем, - говорится в письме, направленном Прийтом Праманном и Яаком Аабом, региональными лидерами Вильянди и Вильяндиского уезда, своим коллегам по партии. - Только тогда будет разумно созвать внеочередной съезд партии, если это необходимо».

В субботу в Таллинне состоится совет Центристской партии, и самым важным пунктом повестки дня является организация внеочередного съезда. Также обсуждается вопрос о том, где его проводить - в Таллинне или Вильянди.

Если местом проведения съезда будет выбран Таллинн, это будет расценено как признак того, что сторонники мэра Таллинна Михаила Кылварта одержали верх в партии.

Кылварт хочет стать председателем партии вместо Юри Ратаса, под руководством которого партия потерпела крупное поражение на последних выборах.

«Нелогично строить повестку дня заседания совета партии 15 апреля таким образом, что первым пунктом является голосование о проведении съезда, после чего следуют содержательные презентации и выступления», - говорится в письме Ааба и Праманна.