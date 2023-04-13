На самом деле, следовало бы указать, каким будет общее увеличение налоговой нагрузки, – рассуждает Юрген Лиги (Партия реформ) в социальной сети.
ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Я удивлен, что повышение налогов объясняют так плохо. Не нужно видеть дьявола в деталях
Правда, что налог с оборота хотят повысить на десять процентов, а не на два процента. Обманывают! Но эти десять процентов на самом деле равны двум процентным пунктам. Самые впечатлительные даже высчитали рост цен на 10% за счет увеличения налога с оборота на 10%, что, конечно же, не соответствует действительности.
Однако, возражая против этого, не стоит перевозбуждаться даже по поводу двух процентных пунктов или утверждать, что повышение цен составит два процента. Не составит.
Правильнее будет 2:120=1,666....%.
Огромное повышение, если угодно, но 1,6666….процента - все же меньше двух процентов.
Фактическое влияние, вероятно, будет еще меньше, потому что не все отражается на окончательной цене, а рост спроса замедляет рост цен.
Но! Конечно, повышения налогов все же следует ожидать, и единственное, что действительно плохо скажется на нашей конкурентоспособности, – это повышение налога на прибыль. Остальное на самом деле мелочь по сравнению с проблемой того, что страна жила не по средствам, граждане почти единодушно только и требовали большего, а политики в основном обещали. Я удивлен, что все это так плохо объясняется. На самом деле, нужно было бы сказать, каково будет общее увеличение налоговой нагрузки. Вероятно, мелочь, но, конечно, эти мелкие и незначительные вещи неприятны.
Автомобильный налог
Введение автомобильного налога ожидаемо вызовет самое горячее возмущение, хотя мы в этом вопросе последние в Европе, и основания для этого на самом деле существенные. Даже слишком долгое время мы продолжали настаивать на том, что акцизный сбор покроет издержки общества и окружающей среды. Даже мне самому доводилось представлять позицию коалиций по этому вопросу, при том, что сам не верил в перспективность этого.
В разговорах о том, что от налоговых изменений больше всего пострадают самые слабые, мало правды. Платить им, конечно, сложнее, но и налогов они все время платят меньше, и они же находятся в прямой зависимости от восстановления платежеспособности государства.
Налоговые исключения никогда не доходили до самых слабых. Они либо вообще, или почти не платили подоходный налог. Автомобилей или частных домов у них меньше среднего, а не больше. Суммарно налога с оборота они выплачивают в несколько раз меньше, чем более состоятельные.
Разница в подоходном налоге особенно велика, и об этом можно сказать точнее. По плану правительства с 700 евро будет выплачиваться ноль евро, а, например, между 1000 евро и 3000 евро разница не в три, а в 7.666... раз. 66 против 506 евро.
Бремя подоходного налога фактически не увеличится, а в основном будет уменьшаться за счет отмены налогового горба. И для многих это к тому же покроет повышение цен на 1,66%, которое вызовет повышение налога с оборота. Опять дается недостаточно объяснений.
Во время кампании я был более откровенен в отношении перспектив управления государственными финансами, чем моя партия, но моя партия все же была более откровенной, чем другие партии. Если все ответственные граждане сейчас выпятят грудь и примутся называть лжецами тех, кто прояснил ситуацию, то они также должны быть последовательными и честными в том, кто создал эту ситуацию и кто предъявлял приведшие к ней требования. Многие из этих грудастых сделали это сами или в лучшем случае были беспечны и способствовали формированию такой конъюнктуры.
Я позаботился и объяснил, и не собираюсь принимать обвинения во лжи.
Первоначально комментарий появился на странице Юргена Лиги в Facebook.