ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Я удивлен, что повышение налогов объясняют так плохо. Не нужно видеть дьявола в деталях

Правда, что налог с оборота хотят повысить на десять процентов, а не на два процента. Обманывают! Но эти десять процентов на самом деле равны двум процентным пунктам. Самые впечатлительные даже высчитали рост цен на 10% за счет увеличения налога с оборота на 10%, что, конечно же, не соответствует действительности.

Однако, возражая против этого, не стоит перевозбуждаться даже по поводу двух процентных пунктов или утверждать, что повышение цен составит два процента. Не составит.

Правильнее будет 2:120=1,666....%.

Огромное повышение, если угодно, но 1,6666….процента - все же меньше двух процентов.

Фактическое влияние, вероятно, будет еще меньше, потому что не все отражается на окончательной цене, а рост спроса замедляет рост цен.

Но! Конечно, повышения налогов все же следует ожидать, и единственное, что действительно плохо скажется на нашей конкурентоспособности, – это повышение налога на прибыль. Остальное на самом деле мелочь по сравнению с проблемой того, что страна жила не по средствам, граждане почти единодушно только и требовали большего, а политики в основном обещали. Я удивлен, что все это так плохо объясняется. На самом деле, нужно было бы сказать, каково будет общее увеличение налоговой нагрузки. Вероятно, мелочь, но, конечно, эти мелкие и незначительные вещи неприятны.

Автомобильный налог