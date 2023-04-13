Новый член Рийгикогу о визите в Украину: это был ужас

Вага работал в политике на нескольких должностях, среди прочего он был советником тогдашнего министра обороны Калле Лаанета. Когда началась война в Украине, он посетил украинскую столицу Киев и город Буча, где массово убивали украинцев.

«Это был ужас. Больше ничего не могу сказать», - говорит Вага. Он видел, что в Буче в одном районе в центральный подъезд каждого многоквартирного дома была запущена ракета. Так что сомнений в том, что это была именно целенаправленная бомбардировка, а не просчет российских военных, не было.

Вага похвалил бывшего министра обороны Лаанета и сказал, что благодаря его быстрым решениям Украина получила помощь от Эстонии. «Калле Лаанет - это человек, который берет на себя смелость принять решение. Это редкость среди эстонских политиков и высокопоставленных госслужащих», - сказал Вага.

В подкасте он вспомнил два года, которые прожил во Франции в качестве топ-спортсмена, и рассказал, почему завершил спортивную карьеру.

В подкасте также поговорили о скандале, который произошел во время выборов в Рийгикогу в 2019 году, когда он и его коллеги по партии сделали десятки звонков тогдашнему премьер-министру Юри Ратасу во время теледебатов председателей партий в эфире телеканала ETV. На следующий день он извинился перед тогдашним премьер-министром. Позже он встретил Ратаса, и они даже по-дружески пошутили о случившемся.