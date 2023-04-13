Eesti Gaas: цены на природный газ в первом квартале продолжили резкое падение

Обычно европейские хранилища переходят от режима опорожнения к режиму заполнения в апреле, но в этом году заполнение резервуаров началось в середине марта, однако в последнюю неделю марта из-за холодов все же потребовалась откачка газа.

Хранилища в северо-западной Европе заполнены более чем на 50%, что более чем в два раза превышает уровень 2022 года. По мнению газового трейдера, это должно означать, что прошлогодняя спешка с заполнением хранилищ, которая привела к панике на рынке и историческому росту цен, не повторится этим летом. Однако есть и риски, о которых следует помнить этим летом - в частности, жесткий график технического обслуживания в Норвегии, неопределенность в отношении забастовок во Франции, а также потенциально уязвимая генерация на возобновляемых источниках в регионе, поскольку она зависит от погодных условий.

Спрос определит дальнейшее движение цен

По данным газовой компании, поставки СПГ были значительными, а уровень хранения - хорошим, что означает, что будущее движение цен на газ будет зависеть не столько от предложения, сколько от спроса. Восстановление спроса в Азии, в частности, будет играть ключевую роль в динамике цен в следующем году. Рынки ожидали быстрой перезагрузки китайской экономики после отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19, но пока импорт СПГ из Китая не слишком вырос.

Если потребление газа в Китае значительно возрастет, это также повлияет на доступность СПГ в Европе и приведет к росту цен, поскольку Европа и Азия будут конкурировать за один и тот же импорт СПГ, говорится в докладе. По прогнозам экспертов, импорт СПГ из Китая в этом году увеличится на 7,5% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, цены на газ упали до уровня, который способствует возврату к использованию природного газа из альтернативных источников, таких как уголь или пропан. Это уже наблюдается на рынке и, вероятно, приведет к росту спроса в будущем.