Eesti Gaas: цены на природный газ в первом квартале продолжили резкое падение

Цены на природный газ в первом квартале резко упали из-за рекордного импорта СПГ со стороны предложения, а со стороны спроса падению способствовала мягкая погода и экономия энергии, говорится в исследовании рынка, проведенном Eesti Gaas.
По данным Eesti Gaas, в первом квартале 2023 года средняя будущая цена природного газа на газовой бирже TTF составила 79,16 евро за мегаватт-час, снизившись примерно на 16% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, при этом апрельская цена TTF 2023 года составила 43,974 евро за мегаватт-час, что является самой низкой ценой с лета 2021 года, а майская цена TTF в последний день первого квартала того же года составила около 47,84 евро за мегаватт-час.
По данным Eesti Gaas, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в первом квартале продолжался быстрыми темпами, а спрос в Азии восстановился не так сильно, как ожидали многие участники рынка. В марте на терминале СПГ Дюнкерк во Франции прошли значительные забастовки против пенсионной реформы правительства, что привело к сокращению импорта СПГ в страну. Однако другие страны региона смогли компенсировать это. В нашем регионе финский терминал Инкоо провел последние приготовления к приему первого коммерческого груза, который был импортирован компанией Eesti Gaas в первых числах апреля.
Благодаря мягкой погоде и стабильным потокам СПГ мощности хранилищ находятся на исторически высоком уровне
Несмотря на исчезновение поставок по российским трубопроводам, Eesti Gaas утверждает, что Европе удалось выйти из зимнего сезона с уровнем заполняемости хранилищ значительно выше, чем в среднем за последние пять лет. Помимо ранее упомянутых потоков СПГ, этот результат не был бы достигнут без ключевых факторов со стороны спроса. Европе удалось удержать спрос на гораздо более низком уровне, чем в прошлом году, поскольку вместо того, чтобы Европейский союз (ЕС) регламентировал снижение спроса на 15%, фактические цифры показали, что потребление газа в регионе снизилось более чем на 20%. Более того, Европе повезло, что зимний сезон прошел при относительно мягких температурах, отмечает Eesti Gaas.
Обычно европейские хранилища переходят от режима опорожнения к режиму заполнения в апреле, но в этом году заполнение резервуаров началось в середине марта, однако в последнюю неделю марта из-за холодов все же потребовалась откачка газа.
Хранилища в северо-западной Европе заполнены более чем на 50%, что более чем в два раза превышает уровень 2022 года. По мнению газового трейдера, это должно означать, что прошлогодняя спешка с заполнением хранилищ, которая привела к панике на рынке и историческому росту цен, не повторится этим летом. Однако есть и риски, о которых следует помнить этим летом - в частности, жесткий график технического обслуживания в Норвегии, неопределенность в отношении забастовок во Франции, а также потенциально уязвимая генерация на возобновляемых источниках в регионе, поскольку она зависит от погодных условий.
Спрос определит дальнейшее движение цен
По данным газовой компании, поставки СПГ были значительными, а уровень хранения - хорошим, что означает, что будущее движение цен на газ будет зависеть не столько от предложения, сколько от спроса. Восстановление спроса в Азии, в частности, будет играть ключевую роль в динамике цен в следующем году. Рынки ожидали быстрой перезагрузки китайской экономики после отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19, но пока импорт СПГ из Китая не слишком вырос.
Если потребление газа в Китае значительно возрастет, это также повлияет на доступность СПГ в Европе и приведет к росту цен, поскольку Европа и Азия будут конкурировать за один и тот же импорт СПГ, говорится в докладе. По прогнозам экспертов, импорт СПГ из Китая в этом году увеличится на 7,5% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, цены на газ упали до уровня, который способствует возврату к использованию природного газа из альтернативных источников, таких как уголь или пропан. Это уже наблюдается на рынке и, вероятно, приведет к росту спроса в будущем.
Ожидается, что общий спрос в северо-западной Европе и Великобритании вырастет на 6% летом и на 12% зимой 2023 года. Если спрос действительно восстановится, то к концу года может возникнуть повышательное давление на цены, чтобы держать под контролем потребление и не допустить чрезмерной нагрузки на хранилища в зимний период. Евросоюз продлил срок действия своей цели по сокращению спроса на 15% до марта 2024 года, что может ограничить потенциальный рост спроса.