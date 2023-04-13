«Новости в 7» за 13 апреля: как будем платить автоналог, в магазинах воруют все больше, кто победил в «прожарке» комиков и как прошел конкурс «Открой рот!»

Сегодня в выпуске:

- Предстоящий налог на автомобили будоражит эстоноземельцев, не в последнюю очередь из-за расплывчатых комментариев политиков. В каком виде нас может ожидать плата за пользование личным транспортом - в нашем сюжете.

- Короткие новости: кто стали кандидатами на пост вице-мэров столицы, когда состоятся военные учения в Харьюмаа и восстановлено ли движение грузовиков через границу с Россией.

- В Эстонии число краж в магазинах за три месяца выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Что предпочитают красть воришки и как этому препятствуют охранные фирмы - узнавал наш корреспондент.

- Любители современного юмора и жанра стенд-ап в недавних пор могут увидеть в Таллинне соревнования комиков и в популярном формате «прожарка». За тем, кто оказался самым смешным и в то же время безжалостным к своим товарищам, наблюдала наша съемочная группа.

- С миру по нитке: про лесной пожар в США, пылевой буре в Японии и рекорде установленном в Камбодже.

- В минувшие выходные в столице прошел чемпионат по скорочтению, где участники читали с выражением в течении одной минуты, а потом выбрали трех лучших чтецов. Что читали и кто судил, и на каких условиях можно принимать участие в конкурсе - в репортаже нашего корреспондента.