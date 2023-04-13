Дополнительные ограничения: страны Балтии пытаются полностью отказаться от российского газа

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решения, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем в два раза.
По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по вопросам климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом.
«Мы пришли к единому мнению, что (сжиженный - прим. BNS) нефтяной газ не должен импортироваться в три страны Балтии. Это, как я уже сказал, решение трех стран, поскольку против европейских санкций в отношении него нет, - сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи. - Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше».
В конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт СНГ в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тысяч тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, в Литву - в 8,5 раз до 72 тыс. тонн, а в Эстонию - на 42% до 27 тыс. тонн.