Дополнительные ограничения: страны Балтии пытаются полностью отказаться от российского газа

По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по вопросам климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом.

«Мы пришли к единому мнению, что (сжиженный - прим. BNS) нефтяной газ не должен импортироваться в три страны Балтии. Это, как я уже сказал, решение трех стран, поскольку против европейских санкций в отношении него нет, - сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи. - Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше».