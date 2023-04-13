Один из самых богатых жителей Эстонии стал героем дня Forbes

Основатель Bolt Маркус Виллиг стал героем дня в сегодняшнем онлайн-издании Forbes. В статье с заголовком «Анти-Uber» (в оригинале - «The Anti-Uber») рассказывается история создания Bolt и текущее положение дел в компании, в том числе упоминают уменьшения больших убытков и сокращения в фирме.
На момент привлечения средств в январе прошлого года Bolt оценивался в 8,4 миллиарда долларов США.
С тех пор стоимость стартапов резко упала, и, по подсчетам Forbes, 17 процентов акций 29-летнего Маркуса Виллига теперь стоят 700 миллионов долларов США.
Подробнее читайте на портале Äripäev.
Ключевые слова