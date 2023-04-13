Фото ⟩ Тяжелое происшествие на дороге: бетоновоз загорелся и взорвался

Сегодня, 13 апреля, вечером в двигателе бетоновоза, ехавшего по Ломба-теэ под Сауга в волости Тори, вспыхнуло пламя, этот пожар в свою очередь стал причиной возгорания травы. Гидравлический бак грузовика взорвался, и грохот можно было слышать даже вдали от места происшествия. Люди в этом инциденте, к счастью, не пострадали.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, грузовик ехал по Ломба-теэ в сторону Пярну, когда из его двигателя вырвалось пламя. Огонь перекинулся и на обочину дороги, где загорелось около ста квадратных метров травы.
Во время пожара раздался громкий взрыв: взорвался гидробак автомобиля. Из горящего автомобиля в кювет вытекло около 150 литров дизельного топлива и гидравлического масла.
Загрязнение было покрыто абсорбентом, об этом инциденте сообщили в Департамент окружающей среды.
Бетоновоз был полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали.
Неизвестно, из-за чего начался пожар.
На вызов отреагировали спасатели Пярну и Пярну-Яагупи, а также спасатели-добровольцы Аре.