Фото ⟩ Тяжелое происшествие на дороге: бетоновоз загорелся и взорвался

Сегодня, 13 апреля, вечером в двигателе бетоновоза, ехавшего по Ломба-теэ под Сауга в волости Тори, вспыхнуло пламя, этот пожар в свою очередь стал причиной возгорания травы. Гидравлический бак грузовика взорвался, и грохот можно было слышать даже вдали от места происшествия. Люди в этом инциденте, к счастью, не пострадали.