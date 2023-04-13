Американские СМИ назвали предполагаемого виновника утечки документов Пентагона

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.

NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.

Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки. Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.

В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.

«Мы не знаем, кто именно несет ответственность»

При том, что имя предполагаемого виновника утечки появилось в четверг, накануне представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби заявил Би-би-си, что власти пока не знают имени подозреваемого.

Скриншот чатов на платформе Discord на компьютере и смартфоне Фото: MikoSushi000