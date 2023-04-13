Фото ⟩ Муж решил отомстить жене и устроил пожар

Вчера, 12 апреля, в 15.07 в Центр тревоги поступило сообщение, что подъезд многоквартирного дома на Кясуконна-теэ в деревне Кясуконна в волости Ярва полон дыма.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сказала, что у двери квартиры спасатели обнаружили подожженные резиновые сапоги, которые к тому времени уже потушили, поэтому спасателям оставалось только проветрить помещение.
«Поскольку обувь была преднамеренно подожжена, на место происшествия также была вызвана полиция, - сказала она. - В этом инциденте люди не пострадали».
На месте происшествия было установлено, что произошла семейная ссора, в результате которой разгневанный муж поджег обувь у двери.