Фото ⟩ Муж решил отомстить жене и устроил пожар

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сказала, что у двери квартиры спасатели обнаружили подожженные резиновые сапоги, которые к тому времени уже потушили, поэтому спасателям оставалось только проветрить помещение.

«Поскольку обувь была преднамеренно подожжена, на место происшествия также была вызвана полиция, - сказала она. - В этом инциденте люди не пострадали».