С каждым днем на рынке появляется все больше электромобилей, и все больше людей задумываются об их покупке, но зачастую дальше мыслей дело не доходит, поскольку цены по-прежнему кусаются. Именно цена может сыграть злую шутку с довольно неплохим Volkswagen ID.5.

Если обратить взор на наши дороги, то можно заметить, что людям, похоже, действительно нравится ездить на имеющих покатую крышу паркетниках-кроссоверах, а не обычных универсалах, которые хоть и практичнее, но далеко не всем нужно постоянно возить с собой что-то крупнее спортивной сумки или пакетов из магазина.