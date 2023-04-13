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Видео ⟩ В рижском магазине включили гимн России

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Greentellect Studio/Shutterstock

Посетители магазина K-Senukai на улице Мукусалас в Риге услышали гимн России, который очень громко звучал в торговом зале, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Видео передаче прислал зритель по имени Эдвин. Оно было снято в рижском магазине K-Senukai 6 апреля в 10.55.

Он рассказал: «Довольно долго играл, но в конце концов отключили, да. Женщина, которая была рядом, начала смеяться».

Он также добавил, что связался со службой поддержки клиентов магазина.

«Написал в службу поддержки клиентов K-Senukai, спросив, допустимо ли это. Сотрудница Александра ответила мне на это, что что-то посмотрит, и на этом все закончилось», - рассказал рижанин.

Позднее в магазине сообщили, что конкретное произведение звучало не из колонок магазина, а из выставленной в торговом зале на продажу большой колонки с подключением Bluetooth.

Как указала администрация сети магазинов, гимн страны-агрессора включил один из клиентов.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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