Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США Джек Тейшейра

Скриншотф смартфона и компьютера Фото: MikoSushi000

«Это была целая серия опасных утечек. Мы не знаем, кто именно несет за них ответственность, мы не знаем, почему это было сделано. Но мы пытаемся оценить, какими последствиями это грозит национальной безопасности, и уголовное расследование идет прямо сейчас, - сказал он в среду. - Мы хотим докопаться до сути, мы хотим выяснить, кто это сделал и почему».

«Вашингтон активно обменивался информацией со своими союзниками, чтобы ответить на возникшие у них вопросы и показать, насколько серьезно мы к этому относимся», - добавил он.

Кирби также сказал, что, хотя подлинность некоторых документов еще предстоит установить, очевидно, что они поступили из различных разведывательных источников, которыми пользуется правительство.

Что еще известно из документов: данные о потерях России

Тем временем журналисты продолжают обсуждать информацию, попавшую в интернет. В числе прочего из файлов стало известно о подсчетах ФСБ, согласно которым фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам человек.

Кладбище наемников ЧВК «Вагнер» Фото: Reuters

По данным, которые содержатся в документах, ФСБ упрекает Министерство обороны России в том, что оно не учитывает убитых и раненых среди военнослужащих Росгвардии, наемников ЧВК «Вагнер» и чеченских бойцов Рамзана Кадырова.

Такие разногласия свидетельствуют о том, что ФСБ подвергает сомнению подсчет потерь российской армии Министерством обороны РФ, сказано в материалах.