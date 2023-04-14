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Правительство планирует каждый год повышать цены на алкоголь и табак

Лийна Лакс
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По словам владелицы винодельни Valgejõe Тийны Куулер, мелкие производители Эстонии уже не в состоянии конкурировать с Западной Европой из-за налоговых различий.
По словам владелицы винодельни Valgejõe Тийны Куулер, мелкие производители Эстонии уже не в состоянии конкурировать с Западной Европой из-за налоговых различий. Фото: Eero Vabamägi

Новое правительство хочет более жестко обложить налогом алкоголь и табак. Насколько жестко, политики пока сказать не решаются. «Партнеры по коалиции договорились о ежегодном фиксированном повышении, ожидается предложение министра финансов по конкретным ставкам», - сказала пресс-секретарь социал-демократов Мерлин Сяде.

По словам кандидата в министры финансов от Партии реформ Марта Вырклаэва, достигнута договоренность о том, что налогообложение пороков и поведения, связанного с риском для здоровья, будет продолжено, но в то же время будет предотвращена трансграничная торговля. «Это должно быть частью налогового пакета, который планируется внести в Рийгикогу весной, - сказал Вырклаэв. - Мы стараемся придерживаться принципа, что налоговые изменения станут известны за шесть месяцев до их вступления в силу, а также следим за акцизными ставками соседних стран, чтобы не происходило трансграничной торговли».

По словам менеджера по продажам производителя спиртных напитков Moe OÜ Свена Шульга, речь идет о годовом увеличении на пять процентов. «Разница в акцизном сборе с Латвией сейчас небольшая, - отметил Шульга. - Если латвийский акциз не поднимут, я уверен, что в первый год в Латвию за алкоголем ездить не будут, но в будущем - точно. Если посмотреть на все налоги, которые нас ожидают, я думаю, что люди поедут в Латвию просто из гнева».

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