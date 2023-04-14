Правительство планирует каждый год повышать цены на алкоголь и табак

По словам кандидата в министры финансов от Партии реформ Марта Вырклаэва, достигнута договоренность о том, что налогообложение пороков и поведения, связанного с риском для здоровья, будет продолжено, но в то же время будет предотвращена трансграничная торговля. «Это должно быть частью налогового пакета, который планируется внести в Рийгикогу весной, - сказал Вырклаэв. - Мы стараемся придерживаться принципа, что налоговые изменения станут известны за шесть месяцев до их вступления в силу, а также следим за акцизными ставками соседних стран, чтобы не происходило трансграничной торговли».