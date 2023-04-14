В парке Паэ пройдет большая весенняя ярмарка

В парке Паэ, расположенном в столичном районе Ласнамяэ, вновь состоится весенняя ярмарка, которая впервые прошла здесь в прошлом году.
В субботу, 13 мая, с 11.00 все торговцы и посетители приглашаются в парк Паэ на весеннюю ярмарку.
«Впервые организованная в прошлом году весенняя ярмарка прошла с большим успехом. На месте было представлено большое разнообразие товаров, много вкусной еды, интересные поделки и многое другое», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что все потенциальные продавцы уже могут зарегистрироваться в качестве торговца на ярмарке. При этом стоит помнить, что ярмарка безалкогольная, и продажа алкогольных напитков в любом виде на ней запрещена.
Весенняя ярмарка состоится в субботу, 13 мая, с 11.00 до 16.00 в парке Паэ. К участию приглашаются все фермеры и продавцы садовой продукции, а также продавцы мясных и рыбных продуктов и разнообразной вкусной выпечки. Приветствуются товары собственного изготовления, различные одежда, обувь и аксессуары. Предпочтительно товары должны быть сезонными, чтобы посетители ярмарки были довольны, а торговля шла хорошо.