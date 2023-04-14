В парке Паэ пройдет большая весенняя ярмарка

В субботу, 13 мая, с 11.00 все торговцы и посетители приглашаются в парк Паэ на весеннюю ярмарку.

«Впервые организованная в прошлом году весенняя ярмарка прошла с большим успехом. На месте было представлено большое разнообразие товаров, много вкусной еды, интересные поделки и многое другое», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что все потенциальные продавцы уже могут зарегистрироваться в качестве торговца на ярмарке. При этом стоит помнить, что ярмарка безалкогольная, и продажа алкогольных напитков в любом виде на ней запрещена.