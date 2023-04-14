Опрос: 76% пассажиров поддерживают строительство новой трамвайной ветки

Опрос, проведенный AS Tallinna Linnatransport (TLT) и Turu-uuringute AS, показал, что 89% пассажиров высоко оценивают услуги общественного транспорта в Таллинне. Наибольшее удовлетворение выразили жители районов Хааберсти и Ласнамяэ.
В течение многих лет самыми важными аспектами работы общественного транспорта пассажиры считают соблюдение расписания, чистоту/содержание транспортного средства и удобные интервалы между поездками, сообщила в пятницу пресс-служба TLT .
По словам члена правления TLT Кайдо Падара, удовлетворенность пассажиров услугами общественного транспорта неуклонно растет, подтверждая, что все изменения, развитие и инновации в столичном общественном транспорте соответствуют ожиданиям людей.
«Удовлетворенность общественным транспортом Таллинна сильно выросла. Если в 2020 году оценка общественного транспорта по пятибалльной шкале составляла 4,13, то в этом году она достигла 4,29. Поскольку в марте началось строительство трамвайной линии в Старый порт, мы всерьез опасались, что неудобства, которые это вызовет, снизят удовлетворенность пассажиров. Однако негативный прогноз не оправдался, поскольку поддержка общественного транспорта в Таллинне не только сохранилась, но и возросла», - сказал Падар, добавив, что 76% пользователей общественного транспорта поддерживают строительство новой трамвайной ветки в Старый порт, которая соединит трамвайным сообщением город, море и аэропорты.
По словам Падара, высокий уровень поддержки строительства нового трамвайного пути со стороны горожан подтверждает, что этого события с нетерпением ждали, и теперь, когда строительство началось и запуск трамвайного пути в Старый порт уже не за горами, особенно важно обеспечить высокое качество услуг общественного транспорта, отвечающее высоким стандартам, которые были установлены до сих пор.
«Опрос удовлетворенности дает нам необходимую исходную информацию о том, что таллиннцы ценят в общественном транспорте, чего они ожидают в будущем и какие изменения они поддерживают для достижения этой цели. Таким образом, опрос является для нас дорожной картой, помогающей нам принимать правильные решения, которые оценят горожане», – сказал он.
« Удовлетворенность пассажиров предоставляемыми услугами остается высокой. Популярность автобусов как вида общественного транспорта возросла благодаря введению новых газовых автобусов, а популярность трамваев - благодаря строительству новой трамвайной линии и появлению новых трамваев в следующем году. Опрос подтверждает, что положительные изменения сделали общественный транспорт в Таллинне более комфортным и логистически более удобным для пассажиров», - сказал Падар, добавив, что согласно опросу 91% пользователей довольны автобусами, 86% - трамваями и 66% - троллейбусами, что является очень высоким показателем.
По словам Падара, пассажиры по-прежнему возлагают большие надежды на чистоту и безопасность общественного транспорта, и TLT удается поддерживать высокие стандарты как поставщику услуг, что не остается незамеченным жителями столицы.
«Мы всегда воплощали в жизнь полученные отзывы, и приятно видеть, что жители города это замечают: 88% респондентов считают автобусы чистыми и 80% удовлетворены чистотой трамваев. Таким показателям, безусловно, способствовало ужесточение графиков уборки и то, что мы обновили чехлы сидений и интерьеры транспортных средств общественного транспорта, которые эксплуатируются более длительное время, внедрив материалы, за которыми легче ухаживать», - прокомментировал Падар.
Опрос удовлетворенности таллиннским общественным транспортом был проведен в сотрудничестве с Turu-uuringute AS в период с 15 февраля по 8 марта 2023 года. В ходе исследования было опрошено 524 жителя Таллинна, из них 55% женщин и 45% мужчин. Число респондентов подбиралось с учетом плотности населения столичных районов. Выбор домохозяйств основывался на заданном начальном адресе в точке начала опроса. От каждого домохозяйства в выборке был опрошен один человек. Результаты выборочного исследования были взвешены в соответствии с национальными статистическими данными о составе населения Таллинна и региональных пропорциях.