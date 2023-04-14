Опрос: 76% пассажиров поддерживают строительство новой трамвайной ветки

В течение многих лет самыми важными аспектами работы общественного транспорта пассажиры считают соблюдение расписания, чистоту/содержание транспортного средства и удобные интервалы между поездками, сообщила в пятницу пресс-служба TLT .

По словам члена правления TLT Кайдо Падара, удовлетворенность пассажиров услугами общественного транспорта неуклонно растет, подтверждая, что все изменения, развитие и инновации в столичном общественном транспорте соответствуют ожиданиям людей.

«Удовлетворенность общественным транспортом Таллинна сильно выросла. Если в 2020 году оценка общественного транспорта по пятибалльной шкале составляла 4,13, то в этом году она достигла 4,29. Поскольку в марте началось строительство трамвайной линии в Старый порт, мы всерьез опасались, что неудобства, которые это вызовет, снизят удовлетворенность пассажиров. Однако негативный прогноз не оправдался, поскольку поддержка общественного транспорта в Таллинне не только сохранилась, но и возросла», - сказал Падар, добавив, что 76% пользователей общественного транспорта поддерживают строительство новой трамвайной ветки в Старый порт, которая соединит трамвайным сообщением город, море и аэропорты.

По словам Падара, высокий уровень поддержки строительства нового трамвайного пути со стороны горожан подтверждает, что этого события с нетерпением ждали, и теперь, когда строительство началось и запуск трамвайного пути в Старый порт уже не за горами, особенно важно обеспечить высокое качество услуг общественного транспорта, отвечающее высоким стандартам, которые были установлены до сих пор.