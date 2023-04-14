Коалиционный договор, вызвавший большой резонанс, затронул и тему спорта. И если косвенно (планируемый запрет рекламы азартных игр, игровых ставок онлайн и быстрых кредитов, который отберет у наших спортсменов примерно три миллиона евро в год) буквально ошарашил руководителей спортклубов и спортивных функционеров, то раздел, посвященный спорту, хоть также обобщен, но хотя бы вселяет оптимизм.
Специалист отвечает, чего не хватает честному спорту
В семи пунктах, посвященных спортивной жизни страны, обещается оказывать спорту всяческую поддержку. Правительство планирует развивать проект Эстонского олимпийского комитета, посвященный спорту высоких достижений Team Estonia, модернизировать систему получения квалификации для тренеров, работающий в федерациях, входящих в состав ЭОК, а также разработать систему поддерживания профессионального ргоста и развития тренеров.
Новое правительство продолжит заботиться о формировании у эстонцев привычки к двигательной активности. В договоре отдельный пункт посвящен плану расширить имеющиеся программы, посвященные детской активности на все школы для того, чтобы дети двигались не менее 60 минут в течение учебного дня. Кроме того, озвучено намерение развить сеть спортивно-оздоровительных центров по всей стране.
В планах также финансирование имеющих государственное значение спортивных объектов и поиск средств на это.
Отдельным пунктом вынесено развитие Эстонского целевого учреждения антидопинга и спортивной этики – его планируется превратить в центр компетенций, для того чтобы эффективно препятствовать распространению допинга, предотвращению договорных матчей и заниматься прочими вопросами, связанными со спортивной этикой. Пожалуй, это один из важнейших пунктов этого раздела – к сожалению, все эти проблемы актуальны для нашей страны.
Наталья Инно вице-президент Эстонской федерации гимнастики, много лет сотрудничающая с Эстонским целевым учреждением антидопинга и спортивной этики, избранная в прошлом году эталоном честного спорта, дала небольшой комментарий для Rus.Postimees, о том, насколько важно уделить внимание именно честному спорту на государственном уровне.
«Спортивная этика - очень деликатная тема и ею нужно активно заниматься. Я столкнулась с этой темой год назад и считаю, что самое проблематичное – человеческий ресурс. Часто в федерациях, которые хотят заниматься этим вопросом: внедрять этику уже на этапе базового обучения тренеров, сделать так, чтобы за эту сферу отвечал какой-то конкретный человек, просто не хватает ресурса. Проще говоря, нет денег, текущий бюджет не позволяет реализовать это.
Вторая проблема – в Эстонии не так много специалистов, которые способны говорить на эту тему не только на эстонском, но и на русском и английском языках. Кроме того, необходимы материалы, которые адаптированы под разные виды спорта, ведь игровые виды не всегда сходи с индивидуальными.
Очень важно финансирование, которое позволит развиваться. В обобщенном варианте приведу пример ЭОК, который в прошлом году провел среди федераций конкурс и выделил финансирование для оплаты расходов на зарплату специалиста, который работает на должности или главного тренера или спортивного директора – в общем, человека, который взялся бы за развитие профессионального спорта Team Estonia. Наша федерация получила такую субсидию и благодаря этому мы начали сейчас очень активно развивать это направление. Так что, возможно, аналогичная система будет работать и в Эстонском целевом учреждении антидопинга и спортивной этики, тогда у федераций появится возможность освещать, продвигать эту тему и быть за нее ответственным».