Специалист отвечает, чего не хватает честному спорту

«Спортивная этика - очень деликатная тема и ею нужно активно заниматься. Я столкнулась с этой темой год назад и считаю, что самое проблематичное – человеческий ресурс. Часто в федерациях, которые хотят заниматься этим вопросом: внедрять этику уже на этапе базового обучения тренеров, сделать так, чтобы за эту сферу отвечал какой-то конкретный человек, просто не хватает ресурса. Проще говоря, нет денег, текущий бюджет не позволяет реализовать это.

Вторая проблема – в Эстонии не так много специалистов, которые способны говорить на эту тему не только на эстонском, но и на русском и английском языках. Кроме того, необходимы материалы, которые адаптированы под разные виды спорта, ведь игровые виды не всегда сходи с индивидуальными.