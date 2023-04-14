Галерея ⟩ В Таллинне зажгли свечи в память о Крейге Брине

Брин разбился в четверг в Хорватии в ходе проверки трассы накануне очередного этапа чемпионата мира. Его автомобиль вылетел с дороги врезался в столб. Гонщик погиб на месте. Его штурман Джемс Фултон не получил травм.

Это первое ДТП, завершившееся гибелью участника чемпионата мира по ралли во время гонки за более чем 10 лет – последнее случилось в 2005 году, когда в ходе аварии погиб гонщик Майкл Парк (ралли Уэллса). В 2006 году в Пирита был установлен монумент в память о спортсмене.