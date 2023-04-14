Правительство определится с приватизацией госпредприятий до конца нынешнего года

Коалиционное соглашение предусматривает, что правительство продолжит приватизацию нестратегических компаний с госучастием. Cписок компаний, подлежащих приватизации, будет подготовлен до конца 2023 года, сообщает dv.ee.
В настоящее время государству принадлежат полностью или частично 27 предприятий, напоминает ERR.
Из них энергетическая компания Enefit Green и Tallinna Sadam (Таллиннский порт) уже вышли на биржу, в то время как Eesti Loots (предоставляет лоцманские и портовые услуги) находится в стадии ликвидации.
В первую очередь приватизация, вероятно, ждет авиакомпанию Nordica, частично Eesti Post и железнодорожную транспортную компанию Operail.