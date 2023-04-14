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Правительство определится с приватизацией госпредприятий до конца нынешнего года

rus.postimees.ee
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Фото: Arvo Meeks

Коалиционное соглашение предусматривает, что правительство продолжит приватизацию нестратегических компаний с госучастием. Cписок компаний, подлежащих приватизации, будет подготовлен до конца 2023 года, сообщает dv.ee.

В настоящее время государству принадлежат полностью или частично 27 предприятий, напоминает ERR.

Из них энергетическая компания Enefit Green и Tallinna Sadam (Таллиннский порт) уже вышли на биржу, в то время как Eesti Loots (предоставляет лоцманские и портовые услуги) находится в стадии ликвидации.

В первую очередь приватизация, вероятно, ждет авиакомпанию Nordica, частично Eesti Post и железнодорожную транспортную компанию Operail.

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