Очевидец: он как бы не понимал, что Брин больше никогда не проснется

По словам очевидца аварии, в которой погиб Крейг Брин (трагическое ДТП произошло в Хорватии во время проверки трассы накануне этапа чемпионата мира по ралли), спасатели быстро прибыли на место, но всем было ясно, что спасти спортсмена не представляется возможным.
По данным хорватских СМИ, 33-летний гонщик вылетел с дороги и его машина левой стороной врезалась в столб забора. Что конкретно стало причиной смерти гонщика команды Hyundai, пока неизвестно, местные власти расследуют ДТП. Штурман ирландского гонщика Джеймс Фултон в этой аварии не получил физических травм.
Местные журналисты сообщают, что авария произошла в городе Лобор, местные жители шокированы произошедшим. Один из местных согласился пообщаться с прессой и сказал, что смерть Брина стала итогом стечения сразу нескольких роковых обстоятельств.
«Вообще, этого забора, в который врезалась машина, тут долгое время не было. Скорая очень быстро приехала – они были радом. У него (Брина – ред.) не было шансов, это всем сразу было ясно. Местные спасатели вытащили экипаж из машины», - рассказал очевидец.
Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei test odierni per il Rally Croazia vicino a Golubovac... 🥺https://t.co/WbnTEhIBDw#Breen #WRC #Rally #RallyCroatia pic.twitter.com/6nPM5RwgNP— leopnd (@leopnd1) April 13, 2023
Он добавил, что штурман Брина Джеймс Фултон был в шоке, когда его доставали из машины.
«Он как бы не понимал, что его напарник больше никогда не проснется».