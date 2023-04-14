Очевидец: он как бы не понимал, что Брин больше никогда не проснется

По данным хорватских СМИ, 33-летний гонщик вылетел с дороги и его машина левой стороной врезалась в столб забора. Что конкретно стало причиной смерти гонщика команды Hyundai, пока неизвестно, местные власти расследуют ДТП. Штурман ирландского гонщика Джеймс Фултон в этой аварии не получил физических травм.

Местные журналисты сообщают, что авария произошла в городе Лобор, местные жители шокированы произошедшим. Один из местных согласился пообщаться с прессой и сказал, что смерть Брина стала итогом стечения сразу нескольких роковых обстоятельств.

«Вообще, этого забора, в который врезалась машина, тут долгое время не было. Скорая очень быстро приехала – они были радом. У него (Брина – ред.) не было шансов, это всем сразу было ясно. Местные спасатели вытащили экипаж из машины», - рассказал очевидец.

Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei test odierni per il Rally Croazia vicino a Golubovac... 🥺https://t.co/WbnTEhIBDw#Breen #WRC #Rally #RallyCroatia pic.twitter.com/6nPM5RwgNP — leopnd (@leopnd1) April 13, 2023

Он добавил, что штурман Брина Джеймс Фултон был в шоке, когда его доставали из машины.