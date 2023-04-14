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Сердечные приступы, инсульты и заболевания легких: министерство просит жителей Эстонии избегать пыльных улиц

rus.postimees.ee
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Дождь.
Дождь. Фото: Lilli Tölp /

Весной на улицах начинает циркулировать вредная для здоровья пыль, в связи с чем Министерство окружающей среды призывает людей избегать пыльных улиц с интенсивным движением.

К сожалению, часто улицы убирают так, что пыль просто переносится с одного участка дороги на другой. Если перед уборкой не увлажнить улицы или не собрать пыль, в воздух выбрасываются миллионы мелких частиц с опасными возбудителями болезней.

По словам советника отдела наружного воздуха и радиации Министерства окружающей среды Реэт Прууль, содержащиеся в пыли мелкие и сверхмелкие частицы опасны для здоровья, так как при полете в воздухе связывают с собой загрязняющие вещества, пыльцу и различные микроорганизмы.

«Способность мелких частиц проникать в организм чрезвычайно сильна, и как только они попадают в кровоток, то распространяются по всему телу. Эпидемиологические исследования показали, что они вызывают ряд проблем со здоровьем, в том числе смертельные сердечные приступы, инсульты и заболевания легких», - предупредила Прууль, добавив, что мелкие частицы могут летать на большие расстояния и оставаться в воздухе неделями.

В среднем взрослый человек вдыхает чуть меньше 0,5 литра воздуха за раз. Если он обычно содержит до десяти миллионов мелких частиц вместе с вредными веществами и патогенами на своей поверхности, то в случае загрязненного воздуха частиц и загрязняющих веществ в воздухе значительно больше.

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