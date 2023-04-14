Сердечные приступы, инсульты и заболевания легких: министерство просит жителей Эстонии избегать пыльных улиц

К сожалению, часто улицы убирают так, что пыль просто переносится с одного участка дороги на другой. Если перед уборкой не увлажнить улицы или не собрать пыль, в воздух выбрасываются миллионы мелких частиц с опасными возбудителями болезней.

По словам советника отдела наружного воздуха и радиации Министерства окружающей среды Реэт Прууль, содержащиеся в пыли мелкие и сверхмелкие частицы опасны для здоровья, так как при полете в воздухе связывают с собой загрязняющие вещества, пыльцу и различные микроорганизмы.

«Способность мелких частиц проникать в организм чрезвычайно сильна, и как только они попадают в кровоток, то распространяются по всему телу. Эпидемиологические исследования показали, что они вызывают ряд проблем со здоровьем, в том числе смертельные сердечные приступы, инсульты и заболевания легких», - предупредила Прууль, добавив, что мелкие частицы могут летать на большие расстояния и оставаться в воздухе неделями.