ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Всех победим, всех убьем»: на бывшем месте нарвского танка появилась цитата убитого пропагандиста Татарского

«Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим», - написано на ограждении.

Полиция начала производство

Сообщениям против независимости Эстонии не место в свободной стране. Как и поддержка или оправдание войны словами или символами, это запрещено, и полиция будет реагировать на это.

Мы начали производство и в настоящее время работаем над установлением личности нарушителя. Для этого мы просматриваем записи ближайших камер наблюдения и собираем всю возможную информацию.