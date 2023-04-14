В социальных сетях распространилась информация о том, что на месте, где раньше стоял нарвский памятник-танк, красуется цитата пропагандиста Татарского, который погиб при взрыве в Санкт-Петербурге.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Всех победим, всех убьем»: на бывшем месте нарвского танка появилась цитата убитого пропагандиста Татарского
«Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим», - написано на ограждении.
Мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала публикацию журналиста ERR Александра Хоботова, который поделился снимками в Facebook.
«Город Нарва занимается очисткой стены», - написала Райк.
Полиция начала производство
Сообщениям против независимости Эстонии не место в свободной стране. Как и поддержка или оправдание войны словами или символами, это запрещено, и полиция будет реагировать на это.
Мы начали производство и в настоящее время работаем над установлением личности нарушителя. Для этого мы просматриваем записи ближайших камер наблюдения и собираем всю возможную информацию.
Владлен Татарский, активно участвовавший в войне России против Украины в качестве пропагандиста, а также и с оружием в руках, 2 апреля погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.
Взрыв прогремел на Университетской набережной в «Стрит-фуд баре №1». Там проходил творческий вечер Татарского (его настоящее имя - Максим Фомин). После взрыва его увезли в реанимацию, где он умер.
Татарский и ранее попадал в поле зрения СМИ. В сентябре прошлого года он присутствовал на мероприятии с участием президента РФ Владимира Путина в Кремле. После он опубликовал видео, в котором заявил: «всё, всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет, как мы любим». У Татарского в Telegram более 560 000 подписчиков.
В 2011 году его приговорили к 12 годам лишения свободы за ограбление банка, но в 2014 Татарский стал воевать на стороне самопровозглашенных ЛДНР.