«Я не виновен»: обвиняющийся в преступлении сексуального характера отказался пойти на сделку с прокуратурой

Рейго Юрьо не согласился с подготовленным соглашением и захотел заменить защитника, предоставленного государством. «Я не признаю себя виноватым, это самое худшее в этом. Если вы еще напишите об этом, моя жизнь разрушена. Это было стечение супер глупых обстоятельств», - сказал Юрьо.

По словам обвиняемого, он познакомился с жертвой через Snapchat. Первое, что сделала девушка, это прислала фотографии своей интимной зоны, а потом только начала беседу. Обвиняемый приехал в Раквере, и молодые люди провели вместе полдня. Юрьо сказал, что у него не было секса с несовершеннолетней, но во время встречи он давал волю рукам. Подробно комментировать произошедшее он не захотел.