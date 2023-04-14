«Я не виновен»: обвиняющийся в преступлении сексуального характера отказался пойти на сделку с прокуратурой

На заседании, которое прошло 11 апреля в Раквереском здании суда, обвиняемый в преступлении сексуального характера 22-летний Рейго Юрьо отказался от соглашения, подготовленного прокурором и защитником, и потребовал нового защитника. Согласно обвинению, Юрьо вступил в половую связь или совершил иное действие сексуального характера с девушкой моложе 14 лет. Кроме того, у него были материалы жертвы порнографического или эротического характера.
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