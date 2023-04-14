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«Я не виновен»: обвиняющийся в преступлении сексуального характера отказался пойти на сделку с прокуратурой

Сийм Михайлов
, журналист
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Рейго Юрьо.
Рейго Юрьо. Фото: Siim Mihailov

На заседании, которое прошло 11 апреля в Раквереском здании суда, обвиняемый в преступлении сексуального характера 22-летний Рейго Юрьо отказался от соглашения, подготовленного прокурором и защитником, и потребовал нового защитника. Согласно обвинению, Юрьо вступил в половую связь или совершил иное действие сексуального характера с девушкой моложе 14 лет. Кроме того, у него были материалы жертвы порнографического или эротического характера.

Рейго Юрьо не согласился с подготовленным соглашением и захотел заменить защитника, предоставленного государством. «Я не признаю себя виноватым, это самое худшее в этом. Если вы еще напишите об этом, моя жизнь разрушена. Это было стечение супер глупых обстоятельств», - сказал Юрьо.

По словам обвиняемого, он познакомился с жертвой через Snapchat. Первое, что сделала девушка, это прислала фотографии своей интимной зоны, а потом только начала беседу. Обвиняемый приехал в Раквере, и молодые люди провели вместе полдня. Юрьо сказал, что у него не было секса с несовершеннолетней, но во время встречи он давал волю рукам. Подробно комментировать произошедшее он не захотел.

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