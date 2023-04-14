Глава торговой сети: боюсь, что для потребителя рост цен не ограничится увеличением налога с оборота

Тармо Лауринг считает, что многие торговцы обязательно воспользуются этими изменениями, чтобы увеличить свою прибыль. «Очень показательным с этой точки зрения было повышение акциза на алкоголь в 2017 году - если акциз действительно увеличил цену бутылки пива стоимостью 1 евро на 20 центов, во многих магазинах цена тогда выросла на 40 центов», - сказал Лауринг.

По его словам, похожий сценарий повторился год назад весной. «Тогда закупочная цена товаров выросла для торговцев на 20 центов, а в большинстве магазинов цена поднялась сразу на 50 центов. Во время перемен - повышения налогов или инфляции - т. е., в смутное время, легко увеличить жажду прибыли, а затем обвинить в этом кого-то другого. Так двухпроцентное увеличение налога может легко превратиться в магазине в пять или даже десять процентов», - сказал Лауринг.

Глава торговой сети отметил, что французское правительство смогло недавно прийти к соглашению с крупными розничными сетями, чтобы снизить маржу прибыли для основных продуктов питания, и тем самым помочь людям, оказавшимся в сложном положении из-за инфляции. «Я предлагаю, когда повышение налогов вступит в силу, заключить при посредничестве государства соглашение о справедливой торговле, чтобы повышение налогов не использовалось для увеличения прибыли», - предложил Лауринг.