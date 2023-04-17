МНЕНИЕ ⟩ В чем провинился Пушкин?

Новое учебное заведение начало свою деятельность в помещениях бывшей Славянской гимназии на улице Уус. Здание школы было построено в 1969 году. До 1997 года в нем базировалась Тартуская средняя школа №6, которая позже и стала Тартуской Славянской гимназией. Здание Пушкинской гимназии (по адресу Рийа, 25) было передано в 2007 году Тартуской гимназии для взрослых. Сейчас там действует Школа Марта Рейника. Тартуская школа имени Александра Пушкина - это новое имя школы, которое она носит с 2014 года.

На заседании городской комиссии Тарту предложение отказаться от имени Пушкина в названии школы сопровождалось примером недавних действий властей столицы Латвии. Совет по памятникам Рижской думы в марте этого года поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени, в их числе и памятника Пушкину, о чем сообщал портал Rus.Tvnet. Но какое отношение Пушкин имеет к советскому времени? В чем он провинился? Это остается непонятным.

Нам кажется, что не все, что делают наши южные соседи, достойно одобрения, и тем более не все достойно подражания. Имя А.С. Пушкина стоит в истории мировой культуры в одном ряду с именами великих поэтов, драматургов, писателей, таких, как Шекспир, Гете, Байрон, Оскар Уайльд. По этой причине город Тарту должен был бы гордиться тем, что одна из школ в нем носит имя великого деятеля мирового искусства.

Родители из состава Попечительского совета школы весьма озабочены тем, что такая тема появилась на повестке дня у политиков нашего города. Как показывает наш опыт общения с городскими властями, речь идет о чем-то похожем на борьбу с ветряными мельницами. Жаль, что на нее тратятся силы и время, ведь в Тарту очень много по-настоящему серьезных и до сих пор нерешенных проблем.