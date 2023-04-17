МНЕНИЕ ⟩ В чем провинился Пушкин?

В руководстве Тарту зазвучали призывы изменить название Тартуской школы имени А.С. Пушкина. В поддержку такой идеи приводится решение властей Риги о демонтаже прославляющих советский режим памятников, в перечень которых попал и памятник Пушкину. Ирина Панова, член городской комиссии Тарту по образованию, задается вопросом, какое отношение к советскому режиму имеет Пушкин, и находит, что вместо борьбы с ветряными мельницами в Тарту стоило бы решать настоящие проблемы.
В четверг, 13 апреля, на заседании городской комиссии по образованию Тарту было озвучено предложение переименовать Тартускую школу имени А. С. Пушкина. В поддержку такой инициативы приводился аргумент, состоящий в том, что в Латвии уже решили снести памятник Пушкину, значит, и в Тарту не стоит иметь школу с упоминанием в названии имени Пушкина. В связи с этим хотелось бы перечислить некоторые факты из истории нашей школы, которые напомнят, при каких обстоятельствах она получила такое название.
Школа была основана в 1899 году. Пушкинская женская гимназия - старейшая гимназия в Тарту - начала свою работу на улице Пеплери. В 1909 году здание этой гимназии было передано в пользование Юрьевской учительской семинарии. В 1909-1919 годах школа действовала на улица Рийа. В 1919 году школа была эвакуирована в Воронеж и прекратила свою образовательную деятельность в Тарту.
В 1945 году на улице Лина была открыта новая русскоязычная школа, Тартуская 4-я средняя школа, которая в 1948 году переехала в реновированные помещения бывшей Тартуской женской гимназии имени Пушкина на улица Рийа. С 1997 года, уже в восстановившей незаивисимость Эстонии, Тартуская 4-я средняя школа стала называться Тартуской Пушкинской гимназией. В 1999 году был отпразднован 100-летний юбилей учебного заведения.
Гимназия всегда занимала важное место в развитии русской интеллигенции Эстонии. В 2002 году Тартуская Пушкинская гимназия соединилась с тогдашней Тартуской гимназией Раади. В 2007 году на базе слияния Тартуской Пушкинской и Тартуской Славянской гимназий был создан Тартуский Русский Лицей.
Новое учебное заведение начало свою деятельность в помещениях бывшей Славянской гимназии на улице Уус. Здание школы было построено в 1969 году. До 1997 года в нем базировалась Тартуская средняя школа №6, которая позже и стала Тартуской Славянской гимназией. Здание Пушкинской гимназии (по адресу Рийа, 25) было передано в 2007 году Тартуской гимназии для взрослых. Сейчас там действует Школа Марта Рейника. Тартуская школа имени Александра Пушкина - это новое имя школы, которое она носит с 2014 года.
На заседании городской комиссии Тарту предложение отказаться от имени Пушкина в названии школы сопровождалось примером недавних действий властей столицы Латвии. Совет по памятникам Рижской думы в марте этого года поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени, в их числе и памятника Пушкину, о чем сообщал портал Rus.Tvnet. Но какое отношение Пушкин имеет к советскому времени? В чем он провинился? Это остается непонятным.
Нам кажется, что не все, что делают наши южные соседи, достойно одобрения, и тем более не все достойно подражания. Имя А.С. Пушкина стоит в истории мировой культуры в одном ряду с именами великих поэтов, драматургов, писателей, таких, как Шекспир, Гете, Байрон, Оскар Уайльд. По этой причине город Тарту должен был бы гордиться тем, что одна из школ в нем носит имя великого деятеля мирового искусства.
Родители из состава Попечительского совета школы весьма озабочены тем, что такая тема появилась на повестке дня у политиков нашего города. Как показывает наш опыт общения с городскими властями, речь идет о чем-то похожем на борьбу с ветряными мельницами. Жаль, что на нее тратятся силы и время, ведь в Тарту очень много по-настоящему серьезных и до сих пор нерешенных проблем.
Ирина Панова - заместитель председателя попечительского совета Тартуской школы имени А.С. Пушкина, член городской комиссии Тарту по образованию.