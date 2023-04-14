Исследование: что важнее для жителей Эстонии - кухня или ванная?

За годы активной работы на рынке недвижимости Эстонии компания Bonava узнала многое о том, в каких домах хотят жить люди и что для них важно в жилой недвижимости. Проведенное в прошлом году «Исследование счастливого района» показало, что самым важным помещением в доме люди считают кухню.
На вопрос о том, что еще, кроме кухни (86%) для них важно в доме, жители Эстонии называли ванную комнату (83%), спальню (82%) и гостиную (80%).
«Высокая позиция, которую занимает кухня, вполне понятна. Каждого третьего владельца жилья беспокоит, если кухня в доме слишком маленькая. Также люди отмечают нехватку рабочих поверхностей и мест для хранения, – рассказал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, добавив, что респонденты отмечали, что в их нынешнем жилье самым проблемным местом является именно кухня. – Если подумать о многоквартирных домах постарше, которые были построены в 60–70-х годах, то в них кухня чаще маленькая и находится в отдельном помещении».
Благодаря наработанному опыту и отзывам клиентов, компания Bonava разработала наиболее подходящее кухонное решение для квартир в своих проектах. Уже на стадии проектирования дома существенное внимание уделяется деталям – как будет расположена кухня в квартире, сколько кухонных модулей можно будет установить вдоль стены, где будут рабочая поверхность, бытовая техника. «Наши клиенты также указывали на то, что для них важно наличие достаточного места для обеденного стола, за которым можно собраться вместе с семьей и друзьями», – отметил Лааноя.
Что же касается планировки ванной комнаты, которая, согласно респондентам, является вторым по важности помещением, то многие отмечают неудовлетворительное качество материалов, использованных при отделке либо ремонте помещения, а также его чересчур скромные размеры.
По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava, опыт показал, что в некоторых случаях клиенты испытывают сложности с выбором отделочных материалов и планировки ванной комнаты, поскольку помещение действительно кажется маленьким по сравнению с другими комнатами. Волне понятно, что это не способствует визуальному пониманию того, как обставить помещение наиболее функциональным образом.
«Мы выяснили, что при планировании ванной комнаты клиентам требуется поддержка, – сказал Лааноя. - В противном случае, первый опыт дизайна ванной может выйти комом: по неопытности человек может выбрать решения, которые недостаточно качественны, удобны и долговечны либо отбирают ценное пространство. Если выполнить за будущего покупателя работу дизайнера интерьера, то картина станет для человека гораздо понятнее, а сделать выбор ему будет проще».