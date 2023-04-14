Исследование: что важнее для жителей Эстонии - кухня или ванная?

На вопрос о том, что еще, кроме кухни (86%) для них важно в доме, жители Эстонии называли ванную комнату (83%), спальню (82%) и гостиную (80%).

«Высокая позиция, которую занимает кухня, вполне понятна. Каждого третьего владельца жилья беспокоит, если кухня в доме слишком маленькая. Также люди отмечают нехватку рабочих поверхностей и мест для хранения, – рассказал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, добавив, что респонденты отмечали, что в их нынешнем жилье самым проблемным местом является именно кухня. – Если подумать о многоквартирных домах постарше, которые были построены в 60–70-х годах, то в них кухня чаще маленькая и находится в отдельном помещении».

Благодаря наработанному опыту и отзывам клиентов, компания Bonava разработала наиболее подходящее кухонное решение для квартир в своих проектах. Уже на стадии проектирования дома существенное внимание уделяется деталям – как будет расположена кухня в квартире, сколько кухонных модулей можно будет установить вдоль стены, где будут рабочая поверхность, бытовая техника. «Наши клиенты также указывали на то, что для них важно наличие достаточного места для обеденного стола, за которым можно собраться вместе с семьей и друзьями», – отметил Лааноя.